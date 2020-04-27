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27.04.2020 07:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тюменке удалили гигантскую опухоль, вызвавшую рост волос на лице и теле

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Онкологи тюменской клиники "Нефтяник" удалили пациентке гигантскую гормонально активную опухоль надпочечника.

Молодая 25-летняя пациентка жаловалась на высокую температуру, расстройство менструального цикла и избыточный рост волос на лице и теле. Врачи провели компьютерную томографию брюшной и грудной полости и обнаружили гигантское новообразование диаметром в двадцать сантиметров. Оно сдавливало внутренние органы и крупные сосуды, нарушая кровообращение.

Фото: iStock
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Как отмечают в пресс-службе медицинского учреждения, опухоль надпочечника встречается очень редко в менее чем одном проценте от всех случаев злокачественных образований.

"Мы имели дело с активно вырабатывающим гормоны новообразованием, поясняет Алексей Пономарев, заведующий онкоурологическим отделением клиники. Избыток либо дефицит гормонов надпочечников может привести к тотальным нарушениям".

Андростерома, которую обнаружили у женщины, вырабатывает в больших количествах мужские половые гормоны. Это и вызвало все те симптомы у пациентки, с которыми она обратилась за помощью врачей. Кстати, помимо излишнего оволосения, у женщин под влиянием опухоли фигура может становиться более мужской, голос более грубым, иногда даже начинается облысением.

"В процессе операции открытым доступом (эндоскопический был невозможен из-за огромного размера новообразования) прорастания опухоли в соседние органы и метастазы в брюшной полости выявлены не были", говорят в клинике.

Сейчас состояние пациентки стабильное, хирургам-онкологам удалось предотвратить серьезные последствия патологии.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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