У 143 вахтовиков в поселке Сабетта нашли коронавирус

У вахтовиков организаций, которые ведут свою деятельность в ямальском поселке Сабетта, подтвердили 143 случая коронавирусной инфекции. "Ситуация с заболеваемостью рабочих под контролем", - заверил оперативный штаб ЯНАО.

В поселок с момента, как были зарегистрированы первые заболевшие, регулярно выезжают медики и эпидемиологи Роспотребнадзора.

По данным оперштаба, 22 работника, у которых заболевание протекает с симптомами ОРВИ или пневмонии, госпитализированы в Салехард и Новый Уренгой. 121 вахтовика с диагнозом COVID-19 изолирован по месту работы в поселке, за ними присматривают врачи. При этом большинство заболевших переносят инфекцию бессимптомно или в легкой форме.

"Здоровых сотрудников, которые не контактировали с заболевшими, будут вывозить. Процесс организуют работодатели, контролировать его будет региональное управление Роспотребнадзора. Вывозить работников будут будут поэтапно. Необходимые условия: 14-дневный карантин и отрицательный тест с 10 по 14 день", - пояснили в оперштабе.

Между тем

По информации на 27 апреля, Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтвердил 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в арктическом регионе 375 пациентов с COVID-19.