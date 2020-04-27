В Челябинской области число пациентов с COVID-19 выросло до 413

В Челябинской области на утро понедельника подтверждены уже 413 случаев заболевания коронавирусом. За выходные госпитализированы 168 человек, сообщили "РГ" в региональном минздраве.

- Наибольший прирост заболевших наблюдается в Златоусте, где общее число пациентов из-за очага заражения в городской больнице достигло 163, - пояснили в ведомстве. - Один из пациентов, 57-летний мужчина, скончался. Он находился на последней стадии онкологического заболевания, сопутствующим стал COVID-19. С начала пандемии 47 пациентов с подтверждёнными диагнозами выздоровели и выписаны из больниц.

Все выходные в Златоусте работали специальные бригады, сформированные из врачей и фельдшеров из Челябинска и Миасса для медицинского обследования всех граждан, контактировавших с медиками и пациентами закрытого на карантин корпуса больницы, отметили в ведомстве.