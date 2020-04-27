В Челябинской области решили ввести обязательный масочный режим

В Челябинской области намерены ввести обязательный масочный режим во всех закрытых помещениях и публичных местах, включая общественный транспорт. Об этом в понедельник на брифинге в правительстве региона рассказал губернатора Алексей Текслер.

- Мы все должны привыкнуть к новым правилам поведения в общественных местах, - пояснил челябинский губернатор. - Угроза остается и, несмотря на все прилагаемые усилия, будет оставаться еще какое-то время. Особый акцент на выполнение всех рекомендации врачей. Поэтому рассматриваем возможность введения обязательного масочного режима в любых замкнутых пространствах - магазинах, МФЦ, общественном транспорте, как это с 1 мая планируют сделать в Свердловской области. Это должно стать своеобразной нормой жизни до окончания пандемии.

По словам Алексея Текслера, медучреждения региона полностью обеспечены средствами защиты в часть масок уже перенаправлена в аптеки. Кроме того, можно пользоваться гигиеническими текстильными масками, которые тоже поступили в продажу.

О дальнейших мерах по борьбе с распространением COVID-19 губернатор пообещал рассказать в ближайшее время.

Очаг заражения в горбольнице в Златоуста, давший более 40 процентов новых больных в регионе, удалось локализовать. Там заканчивается проверка второго круга контактов заболевших пациентов и медперсонала. Однако в случае ухудшения ситуации город будет закрыт на карантин. Все необходимые распоряжения уже подготовлены.

Вопрос введения пропускного режима на всей территории региона пока остается открытым. Протестированная система электронных пропусков носит уведомительный характер. Поэтому гораздо больше надежд власти возлагают на дисциплинированность самих граждан.

- Потребуется ли введение новых ограничений, зависит от всех нас, - сообщил Алексей Текслер. - Мы к ним прибегнем в случае резкого увеличения числа заболевших и неконтролируемого распространения вируса. В Златоусте, после выявления массового очага, индекс самоизоляции заметно вырос. Надеемся, такую же сознательность, не дожидаясь негативного развития ситуации, проявят и жители других территорий области.