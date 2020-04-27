В больнице Златоуста подтверждены 113 случаев заражения COVID-19

В горбольнице Златоуста, где выявлен массовый очаг заражения коронавирусом, выявлено 113 заболевших, сообщил в понедельник на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.

- На сегодня в больнице выявлено 113 подтвержденных диагнозов COVID-19, - пояснил губернатор. - Это 63 сотрудника медучреждения и 50 пациентов. Специалисты отработали первый и второй круг контактов заболевших. Проведены 1233 обследования. Всего в городе выявлен 161 инфицированный житель - это больше 40 процентов всех заболевших на территории региона.

По словам работающего в Златоусте вице-губернатора региона Ирины Гехт, после выходных появилась уверенность, что очаг заражения в больнице удалось локализовать.

- Сегодня мы знаем каждого пациента и его контакты, - пояснила чиновница. - Тем, у кого заболевание протекает бессимптомно, разрешено остаться дома. Их будут регулярно наблюдать врачи.

Однако в случае ухудшения ситуации город все же могут закрыть на карантин. Все необходимые распоряжения уже подготовлены, отметил Алексей Текслер.