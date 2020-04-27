Новости

В Саратовской области выявлено еще 22 заболевших коронавирусом 10:01
Киргизстанец преодолел дома 100 км и собрал деньги для медиков страны 10:01
В Чувашии скончался восьмой пациент с коронавирусом 09:57
Названы плюсы и минусы работы "на удаленке" 09:57
В Свердловской области введут обязательный масочный режим 09:49
В Якутии большой алмаз назвали именем Героя Советского Союза 09:45
В Абакане два врача заразились коронавирусом 09:40
В Ульяновской области скончался четвертый пациент с COVID-19 09:31
Володин рассказал о роли института российского парламентаризма 09:29
В Катаре убит оппозиционый журналист 09:18
На Урале придумали приборы для экспресс-диагностики холестерина 09:18
Range Rover превратили в пуленепробиваемый лимузин 09:16
Видео: Удмуртия приняла от Марий Эл эстафету песен Победы 09:13
Трое новосибирцев пострадали при взрыве газа в гаражном комплексе 09:06
Можно ли по ОСАГО отремонтировать смартфон 09:00
На помощь врачам Находки с COVID-19 приехали коллеги со всего Приморья 08:58
В Челябинской области число пациентов с COVID-19 выросло до 413 08:55
Половина пациентов с тяжелым течением COVID-19 - трудоспособного возраста 08:52
В Киргизии не выявили ни одного повторного случая заражения COVID-19 08:40
Вывозной борт доставил на Урал 50 россиян из ОАЭ 08:36
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы РФ 08:36
Бирюков: Запуск фонтанов в Москве отложен 08:30
"Яндекс.Переводчик" стал распознавать якутский язык 08:28
Власти Москвы и "Роскино" проведут международный онлайн-форум 08:26
Несколько сотен буревестников стали заложниками на сахалинском судне 08:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
27.04.2020 09:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Свердловской области введут обязательный масочный режим

Текст: Екатерина Призова (Екатеринбург)

Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области. С такой инициативой выступил губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшнем совещании в полпредстве.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы РФ

"С первого мая обязательный масочный режим. В любом виде транспорта, в закрытых помещениях только в маске. Это будет фиксироваться. В магазине, на транспорте люди без маски будут штрафоваться", - цитирует главу региона РИА Новости.

Ранее на Среднем Урале было ведено ограничение на продажу алкоголя. Теперь купить горячительное можно только с 10 утра до семи вечера. Все эти меры направлены на усиление режиму самоизоляции, поскольку до сих пор многие жители его не соблюдают продолжают гулять с детьми, устраивать посиделки во дворах.

Также на совещании с губернаторами УрФО, Евгений Куйвашев сообщил о завершении развертывания коек под COVID-19: в области готовы все 2 897 коек, из них 2028 (это 100 процентов от плана) обеспечены кислородной подводкой, 913 - аппаратами ИВЛ.

"На помощь специалистам инфекционных отделений из медучреждений региона дополнительно командировано 108 врачей-специалистов и 272 медицинские сестры. Также направлены более 170 ординаторов и студентов старших курсов УГМУ", - добавил глава Среднего Урала.

Между тем

В Свердловской области, по сообщению аппарата полпреда, выявлено 395 случаев, в Тюменской области - 386, на Ямале - 375, в Челябинской области - 368, в Югре - 274, в Курганской области - 30.

Всего в УрФО выписано из стационаров 284 пациента. В больницах с подозрением на коронавирус находится 739 человек. За время эпидемии шестеро умерли. Доля Уральского федерального округа в общероссийском показателе заражения - менее двух процентов.

"Сценарии распространения инфекции трудно предсказуемы. В настоящий момент более 28 тысяч граждан находятся у нас под наблюдением, в том числе 878 человек в обсерваторах", - подчеркнули в полпредстве.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В Госдуме раскритиковали идею переноса майских праздников из-за самоизоляции
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы РФ
Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону
Вильфанд пообещал москвичам хорошую погоду на майские праздники
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции