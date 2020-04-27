В Свердловской области введут обязательный масочный режим

Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области. С такой инициативой выступил губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшнем совещании в полпредстве.

"С первого мая обязательный масочный режим. В любом виде транспорта, в закрытых помещениях только в маске. Это будет фиксироваться. В магазине, на транспорте люди без маски будут штрафоваться", - цитирует главу региона РИА Новости.

Ранее на Среднем Урале было ведено ограничение на продажу алкоголя. Теперь купить горячительное можно только с 10 утра до семи вечера. Все эти меры направлены на усиление режиму самоизоляции, поскольку до сих пор многие жители его не соблюдают продолжают гулять с детьми, устраивать посиделки во дворах.

Также на совещании с губернаторами УрФО, Евгений Куйвашев сообщил о завершении развертывания коек под COVID-19: в области готовы все 2 897 коек, из них 2028 (это 100 процентов от плана) обеспечены кислородной подводкой, 913 - аппаратами ИВЛ.

"На помощь специалистам инфекционных отделений из медучреждений региона дополнительно командировано 108 врачей-специалистов и 272 медицинские сестры. Также направлены более 170 ординаторов и студентов старших курсов УГМУ", - добавил глава Среднего Урала.

Между тем

В Свердловской области, по сообщению аппарата полпреда, выявлено 395 случаев, в Тюменской области - 386, на Ямале - 375, в Челябинской области - 368, в Югре - 274, в Курганской области - 30.

Всего в УрФО выписано из стационаров 284 пациента. В больницах с подозрением на коронавирус находится 739 человек. За время эпидемии шестеро умерли. Доля Уральского федерального округа в общероссийском показателе заражения - менее двух процентов.

"Сценарии распространения инфекции трудно предсказуемы. В настоящий момент более 28 тысяч граждан находятся у нас под наблюдением, в том числе 878 человек в обсерваторах", - подчеркнули в полпредстве.

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