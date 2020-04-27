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27.04.2020 08:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вывозной борт доставил на Урал 50 россиян из ОАЭ

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

Вывозной борт "Уральских авиалиний" доставил в Екатеринбург из Дубаи 47 взрослых и троих детей.

"Они покинули пределы аэропорта Кольцово с соблюдением всех норм безопасности, - подчеркнули в оперативном штабе региона. - После всех необходимых процедур прямо от трапа самолета они отправились на 14-дневную изоляцию под наблюдение медиков".

Фото: iStock
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Борт летел из ОАЭ с посадкой в Уфе, где вышла часть пассажиров.

Ранее, 25 апреля, авиакомпания спецрейсом доставила в Россию 199 россиян. Лайнер летел по маршруту Гоа - Новосибирск - Екатеринбург.

"На эвакуационном рейсе в Новосибирск вернулись 137 человек среди которых восемь детей, а в Екатеринбург 62 человека среди которых двое детей", - сообщила пресс-служба перевозчика.

При встрече самолета багаж и ручную кладь продезинфицировали.

Кстати

По данным на 26 апреля, выявлено 58 новых случаев COVID-19 в Екатеринбурге, Первоуральске, Ревде, Реже, Серове и других муниципалитетах. Итого - 395 жителей Свердловской области больны новой коронавирусной инфекцией.

Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 72 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное. По информации на воскресенье уральские врачи вылечили 88 человек.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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