Вывозной борт доставил на Урал 50 россиян из ОАЭ

Вывозной борт "Уральских авиалиний" доставил в Екатеринбург из Дубаи 47 взрослых и троих детей.

"Они покинули пределы аэропорта Кольцово с соблюдением всех норм безопасности, - подчеркнули в оперативном штабе региона. - После всех необходимых процедур прямо от трапа самолета они отправились на 14-дневную изоляцию под наблюдение медиков".

Борт летел из ОАЭ с посадкой в Уфе, где вышла часть пассажиров.

Ранее, 25 апреля, авиакомпания спецрейсом доставила в Россию 199 россиян. Лайнер летел по маршруту Гоа - Новосибирск - Екатеринбург.

"На эвакуационном рейсе в Новосибирск вернулись 137 человек среди которых восемь детей, а в Екатеринбург 62 человека среди которых двое детей", - сообщила пресс-служба перевозчика.

При встрече самолета багаж и ручную кладь продезинфицировали.

Кстати

По данным на 26 апреля, выявлено 58 новых случаев COVID-19 в Екатеринбурге, Первоуральске, Ревде, Реже, Серове и других муниципалитетах. Итого - 395 жителей Свердловской области больны новой коронавирусной инфекцией.

Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 72 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное. По информации на воскресенье уральские врачи вылечили 88 человек.

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