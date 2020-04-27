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27.04.2020 16:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В УрФО у 31 сотрудника полиции подтвердили коронавирус

Текст: Юлия Мякишева

Сейчас под наблюдением врачей находится 202 представителя органов внутренних из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Югры и Ямала.

На Среднем Урале количество зараженных COVID-19 превысило 450

В больницах с подтвержденным диагнозом находятся 13 человек из Челябинской области, по три из Свердловской и с Ямала, один человек из Югры. Об этом сообщается в докладе заместителя начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майора полиции Александра Постовалова для окружного заседания у полномочного представителя президента в УрФО.

По словам генерал-майора, еще 11 ямальских полицейских уже справились с болезнью и выписались из больниц.

Итого, на Среднем Урале 454 случая заражения, на Южном - 360, в Зауралье - 31, в Тюменской области - 399, в Ямало-Ненецком автономном округе - 375, в Ханты-Мансийском - 297.

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