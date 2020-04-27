Режим чрезвычайного положения продлен в Казахстане до 11 мая

Введенный с 16 марта в Казахстане режим чрезвычайного положения из-за эпидемии COVID-19 продлен до 11 мая. Такое решение принял президент республики Касым-Жомарт Токаев. Его заявление размещено на официальном сайте президента.

"С 16 марта наша страна живет в режиме чрезвычайного положения. Это время оказалось сложным для многих граждан. У кого-то упали доходы, кто-то потерял работу, кому-то пришлось поменять жизненные планы. По-человечески всем сочувствую. Мне пришлось принять столь непростое, но необходимое решение, чтобы предотвратить широкое распространение опасного вируса в Казахстане", - говорится в заявлении главы Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря принятым мерам Казахстану в значительной степени удалось сдержать распространение вируса и избежать роста пандемии в геометрической прогрессии. Он подчеркнул, что действия властей получили положительную оценку со стороны Всемирной организации здравоохранения и международных экспертов. "Нашей главной задачей является сохранение жизни и здоровья граждан. Мы также принимаем меры по сохранению доходов населения, обеспечению социальной и экономической стабильности. Еще раз хочу заверить - в этих сложных условиях никто не останется один на один со своими проблемами, государство никого не оставит в беде", подчеркнул президент.

Кроме того, Токаев предупредил, что пик эпидемии в Казахстане окончательно не пройден. "В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится", - подчеркнул президент Казахстана.