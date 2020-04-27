Закон о запрете забегаловок-"наливаек" подписан президентом Владимиром Путиным.

Поправки внесены в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Устанавливаются новые ограничения на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Если помещение общепита расположено в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, то торговать алкоголем можно, если в кафе есть зал обслуживания посетителей площадью не менее 20 кв м. Региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения: например, увеличивать размера зала или же вводить полный запрет на продажу алкоголя в жилых домах.

"В Госдуму поступает большое количество жалоб на то, что в жилых домах организованы так называемые "наливайки". Их посетители нарушают правопорядок и мешают жителям", - говорит депутат Госдумы Ольга Павлова, один из инициаторов законопроекта.