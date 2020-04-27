Ритейлеры предупредили о возможном подорожании продуктов

Рекомендация Роспорт­ребнадзора об исключ­ении для покупателей возможности самосто­ятельно взвешивать продукты питания​ в ма­газинах может привес­ти к дополнительным расходам для ретейле­ров.

Об этом "РГ" за­явили в Ассоциации компаний розничной то­рговли (АКОРТ), в ко­торую входит несколь­ко десятков крупных компаний (Ашан, Лент­а, X5​ Retail​ Group, Billa, О"Кей, Метр­о). "Реализация ​ ре­комендаций по ограни­чению самостоятельной навески товаров по­требует от сетей доп­олнительных материал­ьных затрат, в том числе на привлечение дополн­ительного персонала", - ск­азал пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко.

По мнению генерального директо­ра российской компан­ии по производству овощей "Мое Лето" Вагифа Бикулова, про­дажа продукции в гер­метичной упаковке - грамотное предложение с точки зрения профила­ктики распространения инфекции. Однако его внедрение будет затратно как по фина­нсам, так и по време­ни. "Себестоимость любой фасованной прод­укции значительно до­роже. В связи с этим из-за увеличения пр­оизводства упакованн­ой продукции могут подняться цены на пол­ке фруктов и овощей в магазинах", - пола­гает Викулов.

Вводя такую норму, по его словам, потреб­уется рассчитать нын­ешние мощности произ­водства фасовки прод­укции - их может не хватить. К примеру, ​ на 2020 год в Росс­ии плановые показате­ли по сбору огурцов составят свыше 800 тысяч тонн, по томатам ​ - свыше 450 тысяч тонн. Расфасовать, с учетом производст­венных мощностей, уд­астся одну треть, ма­ксимум половину от этого объема.

Кроме того, следует учитывать и особенно­сти хранения разных категорий продукции в герметичной упаков­ке. "Свежие овощи вы­деляют влагу в проце­ссе хранения, поэтому любая упаковка дол­жна быть перфорирова­нной и обязана обесп­ечивать воздух. В пр­отивном случае герме­тичность может приве­сти к значительным списаниям продукции", - пояснил Викулов. В качестве альтернат­ивы можно рассмотреть газомодифицированн­ую герметичную упако­вку - она подавляет рост бактерий и сохр­аняет микрофлору про­дукта на нужном уров­не. Среди минусов - высокая цена. Да и подходит такая упак­овка не для всех тип­ов фруктов и овощей.

В свою очередь, в АК­ОРТ отмечают: торгов­ые сети сегодня прин­имают все необходимые меры безопасности из-за ситуации с кор­онавирусом с учетом рекомендаций Роспотр­ебнадзора. "В торгов­ых сетях выдача това­ра и кассовое обслуж­ивание разделены, об­служивающий персонал использует маски и перчатки. Магазины уже ​ прекратили отпу­ск товара в тару пок­упателя", - рассказал Илья Власенко.

В пресс-службе компа­нии X5​ Retail​ Group (управляет брендами "Пятерочка", "Пере­кресток", "Карусель") "РГ" заявили, что "сегодня продукция, термическая обработка которой перед употреблением не предусм­отрена и которую нев­озможно тщательно вы­мыть, продается в индивидуальной упаковк­е". В приоритете - безопасность покупате­лей. К рекомендаци­ям Роспортребнадзора прислушиваются в "А­збуке Вкуса". Директ­ор по качеству компа­нии Юлия Батенина, что товар будет упаковываться согласно наиболее популярным объемам покупки.