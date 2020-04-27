Ритейлеры предупредили о возможном подорожании продуктов

Об этом "РГ" заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входит несколько десятков крупных компаний (Ашан, Лента, X5 Retail Group, Billa, О"Кей, Метро). "Реализация рекомендаций по ограничению самостоятельной навески товаров потребует от сетей дополнительных материальных затрат, в том числе на привлечение дополнительного персонала", - сказал пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко.
По мнению генерального директора российской компании по производству овощей "Мое Лето" Вагифа Бикулова, продажа продукции в герметичной упаковке - грамотное предложение с точки зрения профилактики распространения инфекции. Однако его внедрение будет затратно как по финансам, так и по времени. "Себестоимость любой фасованной продукции значительно дороже. В связи с этим из-за увеличения производства упакованной продукции могут подняться цены на полке фруктов и овощей в магазинах", - полагает Викулов.
Вводя такую норму, по его словам, потребуется рассчитать нынешние мощности производства фасовки продукции - их может не хватить. К примеру, на 2020 год в России плановые показатели по сбору огурцов составят свыше 800 тысяч тонн, по томатам - свыше 450 тысяч тонн. Расфасовать, с учетом производственных мощностей, удастся одну треть, максимум половину от этого объема.
Кроме того, следует учитывать и особенности хранения разных категорий продукции в герметичной упаковке. "Свежие овощи выделяют влагу в процессе хранения, поэтому любая упаковка должна быть перфорированной и обязана обеспечивать воздух. В противном случае герметичность может привести к значительным списаниям продукции", - пояснил Викулов. В качестве альтернативы можно рассмотреть газомодифицированную герметичную упаковку - она подавляет рост бактерий и сохраняет микрофлору продукта на нужном уровне. Среди минусов - высокая цена. Да и подходит такая упаковка не для всех типов фруктов и овощей.
В свою очередь, в АКОРТ отмечают: торговые сети сегодня принимают все необходимые меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. "В торговых сетях выдача товара и кассовое обслуживание разделены, обслуживающий персонал использует маски и перчатки. Магазины уже прекратили отпуск товара в тару покупателя", - рассказал Илья Власенко.
В пресс-службе компании X5 Retail Group (управляет брендами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") "РГ" заявили, что "сегодня продукция, термическая обработка которой перед употреблением не предусмотрена и которую невозможно тщательно вымыть, продается в индивидуальной упаковке". В приоритете - безопасность покупателей. К рекомендациям Роспортребнадзора прислушиваются в "Азбуке Вкуса". Директор по качеству компании Юлия Батенина, что товар будет упаковываться согласно наиболее популярным объемам покупки.