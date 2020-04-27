РНК коронавируса обнаружили в атмосферной взвеси городов

Следы РНК нового коронавируса SARS-Cov-2 обнаружены в частицах атмосферной взвеси городов. На данный момент нет доказательств того, что таким образом можно заразиться, однако ученые считают: полученные данные позволят лучше оценивать эпидемиологическую ситуацию на конкретной местности.

С таким заявлением выступила Итальянская ассоциация медицины окружающей среды (Società Italiana di Medicina Ambientale, SIMA), сообщает издание Corriere Della Sera (перевод материала представлен порталом "ИноСМИ").

Речь идет об ультрадисперсных твердых частицах PM10, то есть диаметром менее 10 микрон, так или иначе почти всегда присутствующих в городской атмосфере. Наличие на них следов РНК коронавируса обнаружили в результате анализа 34 образцов, взятых из окружающей среды промышленных районов провинции Бергамо в период с 21 февраля до 13 марта. При этом вирусная нагрузка этих частиц слишком мала, чтобы заразиться. Однако взвесь может стать индикатором случаев заболевания в районах, где выявляются эти следы.

Исследования в этом направлении будут продолжены - ученые хотят проверить наверняка, можно ли подхватить COVID-19 просто из воздуха.

- Существует возможность, что взвесь может способствовать распространению вируса, может быть способом его передачи, но мы не знаем, какова ее вирусная нагрузка, и какую роль она играет в самом заражении, - подытожил Фабрицио Прельяско, вирусолог и главный врач больницы Галеацци в Милане.