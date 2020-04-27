Рогозин: 111 сотрудников предприятий "Роскосмоса" заразились коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом сотрудников российской ракетно-космической отрасли достигло 111, выздоровели 11 человек, умерших - 3 - сообщил в Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Всего в отрасли работают около 200 тысяч человек.

Ранее генеральный директор госкорпорации подтвердил, что коронавирус обнаружили у заместителя гендиректора - генконструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгения Микрина. В эфире радиостанции "Комсомольская правда" Рогозин отметил, что общался по телефону с Микриным и пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщает KP.ru.

Еще 17 апреля в "Роскосмосе" сообщили, что количество инфицированных коронавирусом в ракетно-космической отрасли увеличилось до 42 человек. Из них четыре выздоровели, два специалиста - 62 и 68 лет, - скончались в больницах. От двусторонней пневмонии умер еще один сотрудник с подозрением на коронавирус. Правда, в этом конкретном случае диагноз не был подтвержден.