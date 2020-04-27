Рогозин объяснил невозможность объединения усилий с Маском

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, почему не хочет объединять усилия с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска. Дело в том, что SpaceX работает в интересах минобороны США.

Так Рогозин ответил на предложение одного из подписчиков в Twitter о сотрудничестве с Маском. "Он подрядчик Пентагона. О каком объединении вы говорите?" - написал глава "Роскосмоса". Он также напомнил, что разворачиваемая компаний SpaceX спутниковая группировка Starlink будет использоваться в военных целях. Рогозин призвал не строить иллюзий, пишет РИА Новости.

Напомним, Starlink - это спутниковая сеть следующего поколения. Данный проект был запущен в 2018 году. Всего SpaceX планирует отправить на орбиту 12 тысяч аппаратов, которые должны помочь обеспечить доступом в интернет все уголки планеты.