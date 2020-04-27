Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая

Режим самоизоляции постепенно можно снимать после 12 мая, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что россияне провели в режиме самоизоляции месяц - это два инкубационных периода коронавируса. "И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила вначале - пока еще, знаете, не очень такой уверенный, но все-таки - закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима самоизоляции", - отметила Попова в эфире телеканала "Россия 24". В то же время она подчеркнула, что для того, чтобы начать снимать ограничения, все-таки нужно до половины мая оставаться дома.

Она отметила, что пока число заболевших не снижается, но и не растет быстрыми темпами. Ранее глава ведомства отмечала, что режим самоизоляции дал очень много. "И если мы начинали с темпов прироста почти 30% в сутки, то сегодня меньше 10%", - уточнила Попова. Она добавила, что очень надеется, что взрыва заболеваемости не будет. "Взрыва у нас нет, это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и сегодня мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли. Мы должны эти праздничные дни провести дома", - считает Анна Попова.