Россияне провели в режиме самоизоляции месяц. Но для того, чтобы окончательно победить врага под названием коронавирус, в Роспотребнадзоре просят жителей страны потерпеть еще чуть-чуть.

В ведомстве понимают, что сохранять домашний режим становится все труднее, а впереди еще и майские праздники. Но глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что нужно выдержать последний рубеж в борьбе с опаснейшим врагом. Она напомнила, что россияне провели в режиме самоизоляции два инкубационных периода коронавируса. "И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила вначале - пока еще, знаете, не очень такой уверенный, но все-таки, - закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима самоизоляции", - отметила Попова в эфире телеканала "Россия 24". Она подчеркнула, что для начала снятия ограничений все-таки нужно до половины мая оставаться дома. А после 12 мая уже облегчать режим.

Она отметила, что пока число заболевших не снижается, но и не растет быстрыми темпами. Ранее Попова отмечала, что режим самоизоляции дал очень много. "И если мы начинали с темпов прироста почти 30% в сутки, то сегодня меньше 10%", - уточнила Попова. Она добавила, что очень надеется, что взрыва заболеваемости не будет. "Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли. Мы должны эти праздничные дни провести дома", - считает Попова.

В то же время Попова уверена, что жителям России придется поменять привычки после того, как экономика начнет возвращаться в рабочий режим. "Нам надо готовиться, и это совершенно очевидно уже, что у нас теперь наступит новая "нормальность". Мы должны будем поменять свои привычки", - считает она.

Взрыва заболеваемости коронавирусом не последует, если россияне "не сорвутся" в праздники, считают в Роспотребнадзоре

Она отметила, что Роспотребнадзор уже подготовил правила работы предприятий общепита в период постепенного снятия ограничений и после возвращения к нормальной жизни. Когда ограничительные меры будут сняты, сначала следует открывать небольшие заведения площадью до 50 кв. м. При этом в зале должно быть не более пяти столиков на одно-два посадочных места, а расстояние между ними - не менее метра. Массовые мероприятия в заведениях общепита при этом останутся под запретом.

На следующем этапе, при большем улучшении эпидемиологической ситуации, предприятия общественного питания смогут открыть залы с 20 посадочными местами. Но столики опять же должны быть только на двоих и стоять не менее чем в метре друг от друга. Однако уже допускаются массовые мероприятия, если на них будут созданы условия для соблюдения социальной дистанции. Полностью в штатный режим кафе и рестораны смогут вернуться, когда в конкретном регионе будет зафиксировано отсутствие COVID-19.