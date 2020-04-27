Россия создаст собственных мышей для испытания вакцины от COVID-19

Мышей, чувствительных к заражению новым коронавирусом, намерены создать в Институте биологии гена РАН совместно с ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.

Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора. Работы уже начались. Они ведутся с учетом мирового опыта создания мышей-моделей SARS и MERS (видов коронавирусов животных). Новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека. Такие модели мышей позволят изучать вакцины и лечебные препараты против COVID-19.

Важно, что мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии.

На первом этапе мыши будут создаваться методом трансгенеза (процесса введения чужеродного гена, называемого трансгеном, в живой организм). А как только будет проведено молекулярное клонирование сложных конструкций, разработчики перейдут на использование системы CRISPR/Cas9 генного редактирования. Ученые рассчитывают получить первые результаты в июне 2020 года.