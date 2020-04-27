Россия стала четвертой в мире по объему закупок оружия в 2019 году

Новости

Завод Hyundai в России продолжит работать в прежнем режиме 11:31
Видео: китаец отвез собаку в ветклинику на крыше автомобиля 11:27
В Приамурье осудят мужчину за подделку рецепта для покупки психотропов 11:25
В Перми двум пациентам посмертно поставили диагноз COVID-19 11:25
РНК коронавируса обнаружили в атмосферной взвеси городов 11:25
Режим чрезвычайного положения продлен в Казахстане до 11 мая 11:22
Министр здравоохранения Ставропольского края ушел в отставку 11:22
На Среднем Урале количество зараженных COVID-19 превысило 450 11:17
Вице-спикер Заксобрания Бурятии арестован по делу о ДТП 11:17
В Москве 46,5% среди новых заболевших COVID-19 младше 45 лет 11:16
Песков назвал новую сделку ОПЕК+ общей победой 11:04
В Якутске введут обязательный масочный режим 11:03
Ученики младших классов Норвегии вернутся в школу 11:01
Покупатель помог задержать грабителей подмосковного магазина 11:01
В Киргизии снизят процентную ставку по выданным ипотечным госкредитам 11:00
Автовладельцев в России будут штрафовать за неисправную сигнализацию 11:00
Пермские ученые создали "умные" ваучеры для малого бизнеса 10:57
Исцелившийся Лещенко посвятил врачам песню про ангелов-хранителей 10:41
Российские военные начнут получать тепловизоры "Сыч" в 2021 году 10:38
В Новосибирске военные 41-й армии провели для ветерана онлайн-парад 10:35
Новый BMW 2 Series Coupe удивил маленькими "ноздрями" решетки 10:33
Цены на нефть опустились на фоне опасений по поводу хранилищ 10:33
В Северной Осетии за сутки зафиксировано 148 новых случаев COVID-19 10:33
До появления вакцины туристическая отрасль Таиланда не вернется к норме 10:31
В Новороссийске 15 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме 10:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
27.04.2020 10:31
Рубрика: Русское оружие

Россия стала четвертой в мире по объему закупок оружия в 2019 году

Текст: Александр Гасюк
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) подсчитал, сколько ведущие государства мира потратили на закупки вооружений в 2019 году. Согласно оценкам экспертов, мировые военные расходы в прошлом году возросли почти до два триллионов долларов США, что стало самой большой суммой с момента окончания холодной войны.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В докладе отмечается, что этот рост обусловлен, прежде всего, увеличением военных расходов в США, которые традиционно занимают первое место в мире по этому показателю. Так, в 2019 году затраты Вашингтона на национальную безопасность и оборону выросли на 5,3% и достигли 732 миллиарда долларов. Всего же на долю Вашингтона приходится 38% мировых расходов на закупки вооружений.

Фото: Алексей Ерешко/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Десантники парашютировались в Арктике с рекордной высоты

На втором месте уверенно идет Китай, который, по подсчетам специалистов, вот уже 25 лет непрерывно наращивает оборонный бюджет. Так, только с 2010 по 2019 год инвестиции Пекина в оборону выросли на 85%. Всего же за прошедший год военные расходы КНР подскочили на 5,1%, составив 261 миллиард долларов.

На третье место в мире по этому показателю вышла Индия, расходы которой выросли на 6,8% - самый большой прирост из пятерки ведущих стран мира по закупкам оружия. Нью-Дели в 2019 году вложил в оборону 71,1 миллиарда долларов, прежде всего в свете конфронтации и соперничества с Пакистаном и Китаем, отмечают в SIPRI.

Россия, по данным стокгольмского института, заняла четвертое место в мире по объему военных расходов в 2019 году с затратами в размере 65,1 миллиарда долларов (рост на 4,5%).

Замыкает пятерку лидеров Саудовская Аравия, потратившая 61,9 миллиарда долларов. При этом военный бюджет Эр-Риада резко сократился - сразу на 16%.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Видео: ударный самолет ВМФ России подкрался к авианосцу США

Примечательно, что значительный рост военных расходов зафиксирован в Европе. Больше всего в этом плане отличилась Германия, нарастив свои вложения в закупку вооружений сразу на 10% - до 49,3 миллиарда долларов. Почти не отставала от ФРГ в процентном отношении Украина: военный бюджет Киева в 2019 году увеличился на 9,3% и составил 5,2 миллиарда долларов.

Всего же 29 стран-членов НАТО истратили в прошлом году на военные нужды больше триллиона долларов, что составляет почти 50% от аналогичного мирового показателя.

Русское оружие Вооружение России В мире Восточная Азия Китай В мире США В мире Юго-Восточная Азия Индия В мире Ближний Восток Саудовская Аравия

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В Госдуме раскритиковали идею переноса майских праздников из-за самоизоляции
В России могут начать штрафовать за лающую собаку и неисправную сигнализацию
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы РФ
Глава Гидрометцентра озвучил прогноз по теплу на 2020 год