Россия стала четвертой в мире по объему закупок оружия в 2019 году

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) подсчитал, сколько ведущие государства мира потратили на закупки вооружений в 2019 году. Согласно оценкам экспертов, мировые военные расходы в прошлом году возросли почти до два триллионов долларов США, что стало самой большой суммой с момента окончания холодной войны.

В докладе отмечается, что этот рост обусловлен, прежде всего, увеличением военных расходов в США, которые традиционно занимают первое место в мире по этому показателю. Так, в 2019 году затраты Вашингтона на национальную безопасность и оборону выросли на 5,3% и достигли 732 миллиарда долларов. Всего же на долю Вашингтона приходится 38% мировых расходов на закупки вооружений.

На втором месте уверенно идет Китай, который, по подсчетам специалистов, вот уже 25 лет непрерывно наращивает оборонный бюджет. Так, только с 2010 по 2019 год инвестиции Пекина в оборону выросли на 85%. Всего же за прошедший год военные расходы КНР подскочили на 5,1%, составив 261 миллиард долларов.

На третье место в мире по этому показателю вышла Индия, расходы которой выросли на 6,8% - самый большой прирост из пятерки ведущих стран мира по закупкам оружия. Нью-Дели в 2019 году вложил в оборону 71,1 миллиарда долларов, прежде всего в свете конфронтации и соперничества с Пакистаном и Китаем, отмечают в SIPRI.

Россия, по данным стокгольмского института, заняла четвертое место в мире по объему военных расходов в 2019 году с затратами в размере 65,1 миллиарда долларов (рост на 4,5%).

Замыкает пятерку лидеров Саудовская Аравия, потратившая 61,9 миллиарда долларов. При этом военный бюджет Эр-Риада резко сократился - сразу на 16%.

Примечательно, что значительный рост военных расходов зафиксирован в Европе. Больше всего в этом плане отличилась Германия, нарастив свои вложения в закупку вооружений сразу на 10% - до 49,3 миллиарда долларов. Почти не отставала от ФРГ в процентном отношении Украина: военный бюджет Киева в 2019 году увеличился на 9,3% и составил 5,2 миллиарда долларов.

Всего же 29 стран-членов НАТО истратили в прошлом году на военные нужды больше триллиона долларов, что составляет почти 50% от аналогичного мирового показателя.