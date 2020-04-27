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27.04.2020 15:05
Рубрика: Общество

Россияне поддерживают действия местных властей по борьбе с COVID-19

Текст: Ксения Воронцова

Большинство россиян, 75%, поддерживают действия местных властей по предотвращению распространения коронавируса, следует из опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, только 13% наших граждан говорят об обратном, а 12% затруднились ответить. При этом работу регионов по борьбе с COVID-19 чаще приветствуют женщины (81%), чем мужчины (68%), а также более взрослые респонденты (55-64 лет - 84%, 65 лет и старше - 85%).

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Основным мотивом поддержки действий против распространения коронавируса для 33% является страх за близких. Еще 21% считают, что это правильные меры, которые помогут нормализовать обстановку. При этом 14% опрошенных больше боятся за себя, 13% заявили, что всегда поддерживают решения властей, а 9% - выполняют назначения врача.

Более половины опрошенных, 55%, считают меры, предпринимаемые властями в регионах, достаточными, еще 6% назвали их избыточными. Однако примерно четверть, 24%, говорит, что местные власти принимают недостаточно усилий для борьбы с пандемией.

Большинство респондентов, 82%, планируют соблюдать правила самоизоляции: из них 43% будут стараться, сколько смогут, а 39% - будут соблюдать полностью.

Говоря о возможном ужесточении в регионах мер по борьбе с распространением коронавируса, 70% опрошенных выражают поддержку усилению средств контроля за зараженными людьми, 66% - введению комендантского часа, 64% отмечают введение системы пропусков, спецразрешений, QR-кодов для перемещения по городу, 61% - запрет на въезд или выезд из города, района, 43% - увеличение размера штрафов за нарушение режима самоизоляции, 39% - введение за это уголовного преследования.

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