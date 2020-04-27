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27.04.2020 09:49
Рубрика: Digital

Россияне стали меньше тратить на ноутбуки

Текст: Иван Черноусов
Специалисты "Яндекс.Маркета" изучили спрос на ноутбуки и узнали, как менялись предпочтения россиян до и после перехода на самоизоляцию, а также сколько россияне были готовы отдать за покупку устройства.
Фото: Колыбалов Аркадий Фото: Колыбалов Аркадий
Фото: Колыбалов Аркадий

Если с ноября по март спрос на ноутбуки был стабильным, то после 8 марта он резко вырос. При этом пик пришелся на 19 марта. По сравнению с 5 марта, интерес к ноутбукам увеличился на 85%. Кроме того, авторы исследования сообщили, что этой весной россияне интересовались гаджетами в 1,5 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: iStock
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Отмечается, что до ажиотажного мартовского спроса на ноутбуки средняя цена модели составляла 56 тысяч рублей. Но перед 8 марта искали устройства за 63 тысячи рублей и выше. Однако уже в начале апреля средняя стоимость упала на 20% и достигла минимума в 49 тысяч. Сейчас она варьируется в пределах 50 - 53 тысяч рублей.

Рейтинг самых популярных моделей "на самоизоляции" выглядит так: Apple MacBook Air 13 2017-го года, ASUS VivoBook X512, а замыкает тройку Apple MacBook Pro 2019-года с диагональю 13 дюймов. В топ-6 списка вошло целых 5 моделей ноутбуков компании из Купертино.

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