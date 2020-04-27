Новости

Путин присвоил звание Героя Труда Рошалю и Соломину 19:12
Куба вышла на оптимистичный сценарий по COVID-19 19:07
В Москве составили более 500 протоколов о нарушении дистанции в магазинах 18:50
Арнольд Шварценеггер впервые станет дедом благодаря Крису Прэтту 18:47
Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах 18:45
Знаковая модель Renault может уйти в историю 18:43
Киану Ривз дерется с Крисом Хемсвортом на новом "постере" 18:35
Принц Уильям и Стивен Фрай записали ролик в поддержку врачей 18:28
Госдума запустила проект по разъяснению мер поддержки в пандемию 18:26
Ученые выяснили, когда риски заразиться Covid-19 самые высокие 18:26
Российские ученые создали биопротез сердечного клапана с наноалмазами 18:22
В Петербурге умерла врач скорой помощи, заболевшая COVID-19 18:21
Патенты раскрыли облик серийного кроссовера Nissan Ariya 18:18
В образовательных учреждениях Минобороны учебный год закончится до 5 мая 18:17
Попова предупредила о новой "нормальности" после пандемии 18:12
Comedy Club создал международное реалити-шоу "на удаленке" 18:02
В Сети представили "Ниву" нового поколения 18:00
Фарерские острова запустили игру, персонажи в которой - местные жители 18:00
Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая 17:58
Глава холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев умер от пневмонии 17:57
В Минсельхозе сообщили об увольнении помощника главы Россельхознадзора 17:54
Неизвестный город майя обнаружен в джунглях Юкатана 17:48
Пещера с древними изображениями найдена на севере Синая 17:40
На Кубани через обсерваторы прошли более 1400 человек 17:34
Анонсирован крупномасштабный проект по "Доктору Кто" 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
27.04.2020 18:22
Рубрика: Общество

Российские ученые создали биопротез сердечного клапана с наноалмазами

Текст: Юрий Медведев
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Ученые МГУ совместно с коллегами из медицинского центра им. Бакулева создали и запатентовали биопротез сердечного клапана, поверхность которого покрыта наноалмазами. Он может без замены функционировать в организме до 20 лет, сообщает пресс-служба МГУ.

Фото: Сергей Николаев / РГ
В Ленобласти создали новый бионический протез руки

Биологические протезы клапанов сердца на основе бычьего перикарда широко используются в мировой кардиохирургии, но срок их работы существенно ограничен из-за отложения на ткани солей кальция. Поэтому приходится делать повторные операции. Время эксплуатации биопротеза можно увеличить, обработав его веществом хитозаном, но тогда появляется другой минус - снижается прочность.

Российским ученым удалось совместить прочность и долговечность, нанеся на протез суспензию наноалмазов. Размеры этих частиц около 20 нанометров. По словам авторов разработки, если на поверхность наноалмаза дополнительно наносить различные биологически активные вещества, это позволит улучшить свойства биоткани.

Общество Наука Общество Здоровье Наука и образование МГУ им. Ломоносова

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
Россия обошла Китай по числу заболевших коронавирусом
Глава Минприроды: Это лето может стать одним из самых жарких за всю историю
ВОЗ отметила снижение роста заболеваемости COVID-19
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции