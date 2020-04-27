Российские ученые создали биопротез сердечного клапана с наноалмазами

Ученые МГУ совместно с коллегами из медицинского центра им. Бакулева создали и запатентовали биопротез сердечного клапана, поверхность которого покрыта наноалмазами. Он может без замены функционировать в организме до 20 лет, сообщает пресс-служба МГУ.

Биологические протезы клапанов сердца на основе бычьего перикарда широко используются в мировой кардиохирургии, но срок их работы существенно ограничен из-за отложения на ткани солей кальция. Поэтому приходится делать повторные операции. Время эксплуатации биопротеза можно увеличить, обработав его веществом хитозаном, но тогда появляется другой минус - снижается прочность.

Российским ученым удалось совместить прочность и долговечность, нанеся на протез суспензию наноалмазов. Размеры этих частиц около 20 нанометров. По словам авторов разработки, если на поверхность наноалмаза дополнительно наносить различные биологически активные вещества, это позволит улучшить свойства биоткани.