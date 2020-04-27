Российскому парламентаризму исполняется 114 лет

27 апреля в стране ежегодно отмечается памятная дата - День российского парламентаризма. Эта дата появилась в 2012 году, после утверждения президентом изменений в Федеральном законе "О днях воинской славы и памятных датах России". В этот день в 1906 году в Таврическом дворце состоялось первое заседание Государственной думы Российской империи.

Дата эта была выбрана неслучайно. Несмотря на то, что многие эксперты видят первые ростки появления нашего парламентаризма в событиях и институтах куда более раннего периода - можно вспомнить и боярские думы, и земские соборы или переместиться в 1810 год, когда был создан Государственный Совет. Большинство из них все же сходится в том, что первым российским парламентом стала именно Государственная дума Российской империи. Как и в том, что, просуществовав достаточно кроткий период, отечественный парламентаризм был поставлен на паузу в течение большей части XX века и возрожден из пепла только в последнее его десятилетие.

То есть фактически нужно было начинать все с нуля, заново отстраивать здание важнейшего для любого демократического государства института народного представительства. Учиться во многом на собственных ошибках и стараться нагнать и догнать в сжатые по меркам истории сроки те страны, у которых на это были века.

Несмотря на то, что система российского парламентаризма много шире, чем какой-то один законодательный орган или палата федерального парламента, так объективно сложилось, что в первую очередь она ассоциируется с результативностью работы Государственной думы.

В разные годы эта деятельность по-разному оценивалась внешними наблюдателями. Мы видели и депутатов, работающих в режиме непрекращающегося ток-шоу, и то, что потом вошло в историю с характеристикой "бешеный принтер".

В конечном счете после нескольких десятилетий эволюционного пути мы пришли к нынешнему состоянию парламентаризма. Не без поводов для критики, естественно, но уже к Госдуме как "месту для дискуссий", выработки и проработки принимаемых решений, реального представительства своих избирателей как сформулированной базовой ценности.

Сложно переоценить полезность тех тектонических изменений, которые произошли в нынешнем созыве нижней палаты с точки зрения и внутренней организации работы депутатского корпуса (повышение уровня дисциплины, системности), и взаимоотношений с исполнительной властью, и внешнего позиционирования.

По сути, это был качественный переход на новый уровень, опять же эволюционный скачок в развитии парламентаризма. Без которого, разумеется, не могло быть и речи о получении новых конституционных полномочий, если, конечно, их одобрят россияне в ходе предстоящего голосования по изменениям в основной закон.

В этом году День российского парламентаризма будет отмечаться в условиях серьезнейшего испытания для всей страны - эпидемии коронавируса и экономического кризиса. И во многом отношение к парламентаризму в целом, и к депутатам, к Федеральному Собранию в частности, будет формироваться на основании того, как они проявят себя в этот непростой период.

И это, безусловно, новый вызов. Требующий оперативной реакции, гибкости принимаемых решений, своевременного парламентского контроля "на земле", постоянного диалога с людьми, эффективности мероприятий по оказанию реальной помощи тем, кто попал в беду, лишился работы и доходов.

Справедливости ради, надо отметить, что, по крайней мере, на федеральном уровне этот вызов был принят. Государственная дума оперативно рассмотрела несколько пакетов антикризисных мер, инициированных президентом и депутатским корпусом. Находится в диалоге с правительством по таким актуальным для людей вопросам, как, например, сдерживание роста цен, готовит в настоящее время новые предложения, ориентированные на помощь предпринимателям. В том числе в рамках созданной специально под эту задачу новой межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Сами депутаты ориентированы на работу в регионах со своими избирателями.

Разумеется, ставить какие-либо оценки за экзамен, который проходит сегодня все государство и все ветви власти, пока еще рано. Но очевидно, что сформировавшаяся за последние десятилетия конструкция российского парламентаризма на своем уровне способна дать адекватные ответы на возникающие в связи с эпидемией и кризисом вопросы и вызовы.