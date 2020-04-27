По новому ГОСТу фасовать алкоголь по 250 и 375 мл на экспорт в страны ЕС нельзя. Ранее Росстандарт исключил эту тару для использования и внутри страны. Но под напором производителей вернул на полки привычные небольшие бутылки.

Решение исключить из использования тару под алкоголь в 250 и 375 мл в Росстандарте объясняли стремлением оградить потребителя от путаницы. Ведь 200 и 250 мл, 350 и 375 мл визуально одинаковы. Кроме того, тара такого номинала не соответствует требованиям международных стандартов. Но в этом случае новый ГОСТ вступал бы в противоречия с другими российскими нормативными актами, которые разрешают такой объем, указывает руководитель техотдела "Фанагории" Людмила Степанова.

К тому же именно 250 мл и 375 мл являются одними из самых любимых номиналов у российских потребителей. По словам заместителя генерального директора "Татспиртпрома" по техническим вопросам Фарита Шагиахметова, продукция, выпускаемая по 250 и 375 мл, занимает около 28% от всего объема производства компании. И эта доля растет.

В интересах производителей алкогольной продукции Росстандарт принял решение оставить в новом ГОСТе оба спорных номинала тары, уточнили в ведомстве. Но разрешение на розлив по 250 и 375 мл будет действовать только на национальном уровне.