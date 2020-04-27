Новости

Расширен перечень лекарств для лечения тяжелых заболеваний 22:01
Пентагон опубликовал три видеозаписи НЛО и признал их аутентичность 21:56
Ракова: Число госпитализаций за неделю в Москве выросло на 70 процентов 21:49
СК опроверг заявления о незаконности возбуждения дела о сносе памятника Коневу 21:46
Росавиация сформировала график вывозных рейсов до 5 мая 21:28
СК опубликовал видео взорванной машины в Волгограде 21:24
Воробьев: Режим самоизоляции в Подмосковье продлят и на майские праздники 21:18
В "Крокус Экспо" развернут госпиталь для больных с коронавирусом 20:56
В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом 20:53
Лавров обсудил с главой ОБСЕ выполнение договоренностей "нормандской четверки" 20:41
Число больных коронавирусом в мире перевалило за три миллиона человек 20:40
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство 20:23
Богослужения в Москве и Подмосковье после 29 апреля продолжатся без прихожан 19:46
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине 19:40
Посол России: Важно, что помощь в Сербию пришла вовремя 19:33
Патриарх Кирилл установил ответственность за несоблюдение мер по коронавирусу 19:32
Нейробиолог рассказал, как запах хвои помогает от тревожности 19:25
В Крым доставили мини-лабораторию для экспресс-диагностики COVID-19 19:20
Глава ВОЗ призвал не ждать скорого окончания пандемии 19:18
Собянин рассказал об усилении контроля очистки питьевой воды 19:14
Путин присвоил звание Героя Труда Рошалю и Соломину 19:12
Куба вышла на оптимистичный сценарий по COVID-19 19:07
В Москве составили более 500 протоколов о нарушении дистанции в магазинах 18:50
Арнольд Шварценеггер впервые станет дедом благодаря Крису Прэтту 18:47
Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
27.04.2020 20:41
Рубрика: Экономика

Чекушку поставили на место

Крепкому алкоголю подобрали тару
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(8146)
По новому ГОСТу фасовать алкоголь по 250 и 375 мл на экспорт в страны ЕС нельзя. Ранее Росстандарт исключил эту тару для использования и внутри страны. Но под напором производителей вернул на полки привычные небольшие бутылки.

Решение исключить из использования тару под алкоголь в 250 и 375 мл в Росстандарте объясняли стремлением оградить потребителя от путаницы. Ведь 200 и 250 мл, 350 и 375 мл визуально одинаковы. Кроме того, тара такого номинала не соответствует требованиям международных стандартов. Но в этом случае новый ГОСТ вступал бы в противоречия с другими российскими нормативными актами, которые разрешают такой объем, указывает руководитель техотдела "Фанагории" Людмила Степанова.

Фото: iStock
"РГ" публикует президентский закон о запрете забегаловок-"наливаек"

К тому же именно 250 мл и 375 мл являются одними из самых любимых номиналов у российских потребителей. По словам заместителя генерального директора "Татспиртпрома" по техническим вопросам Фарита Шагиахметова, продукция, выпускаемая по 250 и 375 мл, занимает около 28% от всего объема производства компании. И эта доля растет.

В интересах производителей алкогольной продукции Росстандарт принял решение оставить в новом ГОСТе оба спорных номинала тары, уточнили в ведомстве. Но разрешение на розлив по 250 и 375 мл будет действовать только на национальном уровне.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Росстандарт

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
Глава Минприроды: Это лето может стать одним из самых жарких за всю историю
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются