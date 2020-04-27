Росстат: Из продуктов в марте сильнее всего подорожал сахар

Оборот розничной торговли в марте вырос на 5,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цены в магазинах за тот же период увеличились на 2,5 процента, а по сравнению с февралем - на 0,6 процента.

Такие данные представлены в опубликованном оперативном докладе Росстата.

Больше всего за год подорожал сахар - в среднем по стране на 13,5 процента, а в 23 регионах более чем на 16 процентов. Еще одним хитом продаж стала гречка - рост цен по сравнению с прошлым годом составил 6,2 процента.

Из овощей больше всего в марте подорожали помидоры - на 14,9 процента и репчатый лук - на 14,1 процента. При этом огурцы за год потеряли в цене 16,4 процента, а апельсины 2,5 процента.