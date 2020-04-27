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27.04.2020 16:03
Рубрика: Экономика

Росстат: Пандемия увеличила продажи в магазинах в марте на 10,2 процента

Текст: Алексей Дуэль

Начало пандемии и первые нерабочие дни, а также порожденный ими спрос на товары первой необходимости помогли розничной торговле увеличить свой оборот в марте на 5,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 10,2 процента по сравнению с февралем. В результате этот показатель достиг отметки в 2,9 трлн рублей.

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
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Магазины и торговые центры прибавили 6 процентов к марту прошлого года и 10,5 процента к февралю с итоговым результатом в 2,8 трлн рублей. Оборот рынков и ярмарок, наоборот, за год сократился на 3,3 процента.

При этом продажи непродовольственных товаров росли быстрее, чем продовольственные (включая табак и напитки) - на 6,4 и на 4,7 процента соответственно относительно марта 2019 года. В Росстате полагают, что спрос на промышленные товары получил дополнительный стимул из-за роста курсов валют. Из-за этого многие поспешили купить импортные товары до повышения отпускных цен на них.

Одновременно объем платных услуг населению в марте сократился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 3,4 процента, составив 816,9 млрд рублей. Среди причин этого Росстат называет снижение активности россиян после 20 марта, переход многих семей на режим самоизоляции, кроме того, многие предприятия этой сферы после 28 марта приостановили свою деятельность.

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