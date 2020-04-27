Росстат подсчитал, как росла экономика России в марте

Промышленное производство в марте 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросло на 0,3%. Здесь локомотивом было сельское хозяйство - рост на 3%. У промышленности сказалось снижение отпускных цен на 3,2% за тот же период и на 1,4% по сравнению с февралем. Причиной такой ситуации в Росстате называют падение мировых цен на нефть и газ на 13,8% и 16,7% соответственно по сравнению с мартом прошлого года.

В то же время в обрабатывающей промышленности был отмечен рост индекса цен на 5% по сравнению с мартом 2019 года. Больше всего подорожали хром и изделия из него - на 19,3%.

В продуктовых магазинах в минувшем марте больше других товаров подорожал сахар. За год его цена увеличилась в среднем на 13,5%. Ценники в магазинах за год подросли в среднем на 2,5%. Еще один хит продаж - гречка. Ее цена за год выросла на 6,2%. Из овощей больше всего в марте подорожали помидоры - на 14,9% и репчатый лук - на 14,1% относительно того же базового периода.

В марте заметно выросли обороты в розничных магазинах и торговых центрах. Накануне пандемии коронавируса они увеличились на 10,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении - на 5,6%. Оборот достиг 2,9 трлн рублей.

Больше других изделий промышленности в марте подорожали хром и изделия из него - на 19,3%

Продажи непродовольственных товаров в марте показали больший рост, чем торговля продуктами. Годовые показатели в этих категориях оказались 6,4% и 7,4% соответственно. В Росстате полагают, что спрос на промышленные товары получил дополнительный стимул из-за изменения курсов валют. Потребители поспешили купить импортные товары до повышения цен на них.

Объем платных услуг населению в марте сократился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 3,4%, составив 816,9 млрд рублей. Причина - все тот же COVID-19. В середине марта многие семьи ушли на самоизоляцию, после 28 марта предприятия этой отрасли не работали.