Росстат подсчитал, как росла экономика России в марте

Новости

Трамп заявил о разработке для штатов плана тестирования на коронавирус 00:56
Мясников: Ситуация с коронавирусом - репетиция перед новой эпидемией 00:45
Столице Южной Осетии вернули название Сталинир 00:31
Власти Москвы раскрыли результаты лечения коронавируса новым способом 27.04.2020
В Иране от лечения коронавируса метанолом скончались 728 человек 27.04.2020
Владимир Путин выступит с обращением 9 мая 27.04.2020
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом 27.04.2020
Гроссмейстер Непомнящий проиграл в пятом туре онлайн-супертурнира 27.04.2020
ВОЗ опасается вспышек кори и полиомиелита из-за пандемии COVID-19 27.04.2020
Обнаружены новые опасные свойства коронавируса у детей 27.04.2020
МИД Украины официально отказался признавать геноцид армян 27.04.2020
Расширен перечень лекарств для лечения тяжелых заболеваний 27.04.2020
Пентагон опубликовал три видеозаписи НЛО и признал их аутентичность 27.04.2020
Ракова: Число госпитализаций за неделю в Москве выросло на 70 процентов 27.04.2020
СК опроверг заявления о незаконности возбуждения дела о сносе памятника Коневу 27.04.2020
Росавиация сформировала график вывозных рейсов до 5 мая 27.04.2020
СК опубликовал видео взорванной машины в Волгограде 27.04.2020
Воробьев: Режим самоизоляции в Подмосковье продлят и на майские праздники 27.04.2020
В "Крокус Экспо" развернут госпиталь для больных с коронавирусом 27.04.2020
В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом 27.04.2020
Лавров обсудил с главой ОБСЕ выполнение договоренностей "нормандской четверки" 27.04.2020
Число больных коронавирусом в мире перевалило за три миллиона человек 27.04.2020
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство 27.04.2020
Богослужения в Москве и Подмосковье после 29 апреля продолжатся без прихожан 27.04.2020
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине 27.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
27.04.2020 23:05
Рубрика: Экономика

Село не встало

Росстат подсчитал, как росла экономика России в марте
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Столичный выпуск № 92(8146)
Март оказался вполне удачным для российской экономики, даже несмотря на снижение нефтяных цен, свидетельствует оперативный доклад Росстата о социально-экономическом положении в РФ в январе - марте 2020 года. Рост средней начисленной зарплаты достиг 8,1%, показатель составил 47,3 тысячи рублей. А реальные доходы за год выросли на 0,9%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Промышленное производство в марте 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросло на 0,3%. Здесь локомотивом было сельское хозяйство - рост на 3%. У промышленности сказалось снижение отпускных цен на 3,2% за тот же период и на 1,4% по сравнению с февралем. Причиной такой ситуации в Росстате называют падение мировых цен на нефть и газ на 13,8% и 16,7% соответственно по сравнению с мартом прошлого года.

Фото: iStock
Опрос: россияне довольны жизнью на самоизоляции

В то же время в обрабатывающей промышленности был отмечен рост индекса цен на 5% по сравнению с мартом 2019 года. Больше всего подорожали хром и изделия из него - на 19,3%.

В продуктовых магазинах в минувшем марте больше других товаров подорожал сахар. За год его цена увеличилась в среднем на 13,5%. Ценники в магазинах за год подросли в среднем на 2,5%. Еще один хит продаж - гречка. Ее цена за год выросла на 6,2%. Из овощей больше всего в марте подорожали помидоры - на 14,9% и репчатый лук - на 14,1% относительно того же базового периода.

В марте заметно выросли обороты в розничных магазинах и торговых центрах. Накануне пандемии коронавируса они увеличились на 10,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении - на 5,6%. Оборот достиг 2,9 трлн рублей.

Больше других изделий промышленности в марте подорожали хром и изделия из него - на 19,3%

Продажи непродовольственных товаров в марте показали больший рост, чем торговля продуктами. Годовые показатели в этих категориях оказались 6,4% и 7,4% соответственно. В Росстате полагают, что спрос на промышленные товары получил дополнительный стимул из-за изменения курсов валют. Потребители поспешили купить импортные товары до повышения цен на них.

Объем платных услуг населению в марте сократился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 3,4%, составив 816,9 млрд рублей. Причина - все тот же COVID-19. В середине марта многие семьи ушли на самоизоляцию, после 28 марта предприятия этой отрасли не работали.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития Росстат

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
Глава Минприроды: Это лето может стать одним из самых жарких за всю историю
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются