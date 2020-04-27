Росстат: В марте цены производителей снизились на 3,2 процента

Первый месяц весны ознаменовался снижением индекса цен производителей. По данным опубликованного оперативного доклада Росстата, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 3,2 процента и на 1,4 процента по сравнению с февралем 2020 года.

В целом за первый квартал этот показатель потерял 1,7 процента по сравнению с январем-мартом 2019 года.

Как отмечают в Росстате, такая динамика, в первую очередь, связана с падением цен на нефть и газ. В марте оно составило 13,8 процента на нефть и 16,7 процента на газ по сравнению с базовым периодом. Всего же за первый квартал этого года углеводороды потеряли 9 процентов своей цены.

При этом в обрабатывающей промышленности был отмечен рост индекса цен производителей на 5 процентов и выше. Металлургия в целом прибавила 6,2 процента. В первую очередь за счет роста цен на хром и изделия из него на 19,3 процента. По сравнению с февралем, в марте заметно подорожали машины для уборки картофеля - почти на 27 процентов.

Наибольший рост цен производителей отмечен в Тыве (+10,1 процента) и в Якутии (+5,3 процента), а снижение - в Тюменской (-10,7 процента) и Астраханской (-7,5 процента) областях.