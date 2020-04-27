РПЛ может возобновить сезон 21 или 28 июня

Российская премьер-лига озвучила сроки возможного возобновления чемпионата страны по футболу.

Руководство РПЛ и клубы в понедельник обсудили вопросы по подготовке к рестарту чемпионата. Ранее Европейский союз футбольных ассоциаций сообщил о том, что крайним сроком завершения национальных чемпионатов является 2 августа. Также УЕФА заявил о необходимости доигровки чемпионатов и определения участников еврокубков по спортивному принципу. Также национальным ассоциациям и лигам рекомендовано до 25 мая передать информацию о вариантах продолжения сезона.

РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые призваны завершить чемпионат до указанного УЕФА срока. Согласно первому варианту, рестарт намечен на 21 июня, а первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы нивелировать нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний - вновь в недельном цикле.

Второй вариант предполагает возобновление матчей с 28 июня. В этом случае турнир пройдет недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.

Помимо этого РПЛ совместно с РФС прорабатывают варианты с помощью для иностранных футболистов и сотрудников клубов, которым нужно будет вернуться в Россию. До 1 мая действует ограничение на въезд для иностранных граждан в нашу страну. Любой из вариантов помощи с возвращением подразумевает соблюдение всех требований органов исполнительной власти по карантину и самоизоляции.