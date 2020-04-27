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27.04.2020 16:01
Рубрика: Спорт

РПЛ может возобновить сезон 21 или 28 июня

Текст: Максим Домчев
Российская премьер-лига озвучила сроки возможного возобновления чемпионата страны по футболу.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Руководство РПЛ и клубы в понедельник обсудили вопросы по подготовке к рестарту чемпионата. Ранее Европейский союз футбольных ассоциаций сообщил о том, что крайним сроком завершения национальных чемпионатов является 2 августа. Также УЕФА заявил о необходимости доигровки чемпионатов и определения участников еврокубков по спортивному принципу. Также национальным ассоциациям и лигам рекомендовано до 25 мая передать информацию о вариантах продолжения сезона.

УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты

РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые призваны завершить чемпионат до указанного УЕФА срока. Согласно первому варианту, рестарт намечен на 21 июня, а первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы нивелировать нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний - вновь в недельном цикле.

Второй вариант предполагает возобновление матчей с 28 июня. В этом случае турнир пройдет недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.

Помимо этого РПЛ совместно с РФС прорабатывают варианты с помощью для иностранных футболистов и сотрудников клубов, которым нужно будет вернуться в Россию. До 1 мая действует ограничение на въезд для иностранных граждан в нашу страну. Любой из вариантов помощи с возвращением подразумевает соблюдение всех требований органов исполнительной власти по карантину и самоизоляции.

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