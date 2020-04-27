Русист из Приднестровья: Благодаря России на нашей земле не воюют

"Десятиклассники Приднестровья 1992 года знали, что началась военная агрессия Молдовы, но не могли себе представить, что, выйдя из школьных стен, встретятся с войной глаза в глаза", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Приднепровской Молдавской республики Сергей Трояновский.

Учитель выбрал для эссе тему более близкой по времени, чем Великая отечественная, но не менее важной для исторической памяти своего народа войны.

"На уроках по "Войне и миру" Толстого школьники говорили, что слышали о войне. И слава Богу, что только слышали, - пишет педагог. - А когда я начал рассказывать, что на нашей земле была приднестровская война, один ученик выдал, что это был военный конфликт, который продолжался недолго. Тогда я объяснил, что это была война, а не конфликт, что убивали беззащитных людей".

Сергей Трояновский поделился с десятиклассниками личными и от этого еще более страшными воспоминаниями: "Не могу забыть, как шел из школы и увидел, что из-под полуразрушенного дома собравшиеся люди пытались кого-то вытащить. Подойдя ближе, рассмотрел только ручку ребёнка. Он был мёртв, но сознание не хотело мириться с такой действительностью. Тогда же погибла его мама, а отец был признан без вести пропавшим", - с горестью пишет учитель.

Рассказ возымел свое действие: старшеклассники осознали, что Приднестровье - их родная земля, омыта кровью невинных людей.

"Мы хотим, чтобы мир был во всём мире, были слова ребят, - говорит учитель. - Я увидел, как из-за парт встали не школьники, а взрослые юноши и девушки, готовые стоять за язык, на котором говорят, за Родину".

Учитель русского языка уверен, что благодаря миротворцам Российской Федерации на приднестровской земле воцарился мир. Но Россия, по его мнению, многое делает и для развития региона.

"Россия даёт нам богатый русский язык, надёжное миротворческое плечо на Днестре и надежду на признание", - заключает Сергей Трояновский.