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27.04.2020 19:47
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Русист из Приднестровья: Благодаря России на нашей земле не воюют

Текст: Елена Кухтенкова
"Десятиклассники Приднестровья 1992 года знали, что началась военная агрессия Молдовы, но не могли себе представить, что, выйдя из школьных стен, встретятся с войной глаза в глаза", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Приднепровской Молдавской республики Сергей Трояновский.
Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Учитель выбрал для эссе тему более близкой по времени, чем Великая отечественная, но не менее важной для исторической памяти своего народа войны.

Фото: iStock
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"На уроках по "Войне и миру" Толстого школьники говорили, что слышали о войне. И слава Богу, что только слышали, - пишет педагог. - А когда я начал рассказывать, что на нашей земле была приднестровская война, один ученик выдал, что это был военный конфликт, который продолжался недолго. Тогда я объяснил, что это была война, а не конфликт, что убивали беззащитных людей".

Сергей Трояновский поделился с десятиклассниками личными и от этого еще более страшными воспоминаниями: "Не могу забыть, как шел из школы и увидел, что из-под полуразрушенного дома собравшиеся люди пытались кого-то вытащить. Подойдя ближе, рассмотрел только ручку ребёнка. Он был мёртв, но сознание не хотело мириться с такой действительностью. Тогда же погибла его мама, а отец был признан без вести пропавшим", - с горестью пишет учитель.

Рассказ возымел свое действие: старшеклассники осознали, что Приднестровье - их родная земля, омыта кровью невинных людей.

Фото: Зураб Джавахадзе /ТАСС
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"Мы хотим, чтобы мир был во всём мире, были слова ребят, - говорит учитель. - Я увидел, как из-за парт встали не школьники, а взрослые юноши и девушки, готовые стоять за язык, на котором говорят, за Родину".

Учитель русского языка уверен, что благодаря миротворцам Российской Федерации на приднестровской земле воцарился мир. Но Россия, по его мнению, многое делает и для развития региона.

"Россия даёт нам богатый русский язык, надёжное миротворческое плечо на Днестре и надежду на признание", - заключает Сергей Трояновский.

Общество История В мире экс-СССР Молдавия Приднестровье

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