Самый титулованный шорт-трекист в истории, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, который с 2011 года представлял сборную России, принял решение завершить спортивную карьеру.

В 2018-м, после того как Ан не был приглашен МОК для участия в Олимпиаде в Пхенчхане, спортсмен уже делал похожее заявление. Тогда он уехал в Корею ради учебы дочери. Но потом захотел возобновить тренировки и готовиться к Олимпиаде-2022. Однако исполнить намеченный план помешали проблемы со здоровьем - старая травма колена. Из-за нее он не смог пробиться на Игры-2010 в Ванкувере в составе сборной Южной Кореи, где его списали со счетов. В 2011-м Ан сменил спортивное гражданство на российское и триумфально выступил на сочинских Играх. За этот второй шанс спортсмен до сих пор остается благодарен. В составе нашей сборной он стал трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

- В 2002 году я начал выступать за сборную Южной Кореи как самый молодой спортсмен, а сегодня, выступая за сборную России, стал самым возрастным в мировом шорт-треке, - написал 34-летний Ан в открытом письме. - Без шорт-трека нет Ан Хен Су, или Виктора Ана. Шорт-трек подарил мне любовь многих болельщиков. Благодаря шорт-треку в моей жизни случилось много событий. В сложный период моей жизни Россия поддержала меня, и я получил возможность снова вернуться в большой спорт. Где бы ни был, я всегда буду делать все возможное для развития шорт-трека, но часть моей души останется в России.