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27.04.2020 06:50
Рубрика: В мире

Саудовская Аравия отменила смертную казнь несовершеннолетних

Текст: Андрей Васильев

Комиссия по правам человека в Саудовской Аравии заявила, что королевство больше не будет назначать смертную казнь несовершеннолетним. Объявление со ссылкой на указ короля было сделано через два дня после того, как власти страны заявили о том, что запретят порку, отмечает ВВС.

Фото: AP Photo/Shizuo Kambayashi
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Конвенция ООН о правах ребенка, подписанная Эр-Риядом, гласит, что смертная казнь не должна применяться за преступления, совершенные несовершеннолетними. В заявлении, опубликованном в воскресенье, Аввад Алаввад, президент поддерживаемой государством комиссии, сказал, что королевский указ заменил казни на максимальное наказание сроком до 10 лет с отбыванием срока в колониях для несовершеннолетних. "Указ помогает нам в продвижении более современного уголовного кодекса", - отметил чиновник. Пока неясно, когда это решение, немедленно растиражированное государственными средствами массовой информации, вступит в силу.

По данным правозащитной группы Amnesty International, в 2019 году в королевстве были казнены 184 человека. По меньшей мере, один случай касался человека, осужденного за преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте.

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