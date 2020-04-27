Сенатор: Возможно, в августе дети смогут поехать в лагерь

Возможно, в августе наши дети смогут съездить в детский лагерь, отметил сенатор и кандидат медицинских наук Сергей Леонов на брифинге МИА "Россия Сегодня". Он подчеркнул, что вопрос с детским отдыхом сейчас открыт из-за сложной ситуации с коронавирусом.

"Нужно понимать, что сейчас даже не достигнут пик заболеваемости. По мнению экспертов, он ожидается только в середине мая. А детские лагеря тесно завязаны с туристическим бизнесом, работой санаториев и пансионатов. Поэтому говорить о детском отдыхе пока еще рано", - подчеркнул сенатор.

Леонов также посоветовал в первой половине лета, по возможности, спланировать отдых в деревне у бабушки, заблаговременно убедившись, что у ребенка нет бессимптомного течения болезни. Если ситуация с коронавирусом пойдет на спад, то наши дети, конечно, смогут отдохнуть в лагере, но, видимо, не раньше, чем в августе, - подытожил он.