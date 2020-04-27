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27.04.2020 23:26
Рубрика: Спорт

Моторы загудят в июле

"Формула-1" хочет начать сезон в середине лета
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(8146)
Сезон-2020 "Формулы-1" планируется начать в Австрии 5 июля. Об этом заявил исполнительный директор "королевских гонок" Чарльз Кэри.

Сегодняшний день начался для фанатов "Формулы-1" не лучшим образом. Рано утром организаторы Гран-при Франции объявили, что гонка, намеченная в Ле-Кастелле на 28 июня, не состоится. Причина - запрет на спортивно-массовые мероприятия, который президент Франции Эмманюэль Макрон продлил до середины июля. Французский этап стал уже десятым, отмененным из-за коронавируса.

Фото: Miguel MEDINA / AFP
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И все же повод для оптимизма есть, уверяет Кэри. "Несмотря на новости из Франции, у нас все больше уверенности в реальности нашего плана открыть сезон уже летом. Цель - начать гонки в Европе в июле, августе и сентябре, причем первый этап должен пройти в Австрии 3-5 июля. В сентябре, октябре и ноябре мы намерены гоняться в Европе, Азии и Америке, а завершить сезон планируется в декабре этапами в Бахрейне и Абу-Даби. Всего у нас должно получиться 15-18 гонок", - цитирует Кэри официальный сайт "Формулы-1".

Пожалуй, главный позитивный момент для фанатов тут в том, что руководство "королевских гонок" уже не ограничивается абстрактными, расплывчатыми заявлениями, а делится вполне себе ощутимой конкретикой.

Разумеется, всех волнует вопрос допуска зрителей на трибуны. Увы, по словам Кэри, на первых этапах придется обойтись без болельщиков. Хотя в дальнейшем ситуация может измениться. "У нас еще много работы. Например, касательно того, какие действия должны предпринять команды и другие наши партнеры для въезда и работы в различных странах", - подчеркнул исполнительный директор "Формулы-1".

Между тем

Авторитетное издание The Race опубликовало рейтинг молодежных систем и академий команд "Формулы-1".

Первое место в списке заняла "Феррари", в системе которой числится 9 человек. Среди них и россиянин Роберт Шварцман, ставший победителем "Формулы-2" в прошлом сезоне. Второе место удерживает "Ред Булл", в который входит десять талантливых гонщиков. И третье место у "Рено", которая представлена в различных молодежных и юниорских сериях шестью пилотами.

Спорт Формула-1

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