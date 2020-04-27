Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку 34-летний Виктор Ан объявил о завершении спортивной карьеры.

Самый титулованный представитель шорт-трека сообщил о своем решении в письме.

"Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я решил сообщить вам, что завершившийся сезон станет заключительным в моей долгой карьере спортсмена. Хотя пока, в момент написания этих строк, реальное осознание ухода из активного спорта не пришло, но я хотел бы от всей души выразить скромную, но искреннюю благодарность всем болельщикам и поклонникам за любовь к шорт-треку и поддержку до самого конца", - приводит фрагмент письма пресс-служба Союза конькобежцев России.

Главной причиной своего решения спортсмен назвал продолжающуюся боль в колене.

"На восстановление, лечение и реабилитацию после соревнований уходит много времени, поэтому полноценно тренироваться очень трудно", - сообщил Ан.

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил о том, что Ан пока не планирует работать в тренерском штабе сборной России, однако в СКР рассчитывают на сотрудничество в будущем.

За свою карьеру 34-летний Ан завоевал по три олимпийских золота за сборные Южной Кореи и России, 21 раз становился чемпионом мира.