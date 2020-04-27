СК опроверг заявления о незаконности возбуждения дела о сносе памятника Коневу

Возбуждение дела о сносе памятника маршалу Коневу в Праге широко обсуждается в средствах массовой информации и в интернете, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По мнению некоторых авторов публикаций, СК квалифицировал снос памятника по новой статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за уничтожение либо повреждение воинских памятников. Статья вступила в силу в апреле 2020 года. Так что следственное ведомство якобы применило обратную силу уголовного закона. Такое мнение, по словам Петренко, ошибочно.

- Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника по статье Уголовного кодекса 354.1, которая предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы России. Эта статья российского Уголовного кодекса действует с 2014 года. Поэтому в данном случае речи о применении обратной силы уголовного закона, как и о незаконности принятого процессуального решения, быть не может, - объяснила представитель следственного ведомства .