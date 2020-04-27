Славянское и древнегерманское подворья приглашают в Беловежскую пущу

Заглянуть за горизонты минувших столетий, подсмотреть невооруженным глазом за жизнью, которая текла своим чередом несколько тысячелетий назад, предлагает посетителям богатая не только на заповедную фауну и флору Беловежская пуща. Здесь в археологическом музее открылся еще один исторический комплекс.

На территории памятника археологии "Каменюки-3", сообщил научный сотрудник национального парка Руслан Книга, по соседству с городищем позднего бронзового - раннего железного веков воссозданы сразу два подворья: древнегерманское железного века и славянское поселение раннего Средневековья. Экспозиции гармонично разместились единым комплексом под открытым небом. Несколько неспешных шагов - и гости национального парка стремительно перемещаются во времени и пространстве в II-IV и V-IX века нашей эры.

На древнегерманском подворье, по словам Книги, которого цитирует БЕЛТА, обстоятельно представлены жилище и кузня вельбарской и пшеворской археологических культур. Любителей старины познакомят с бытом рудокопа-кузнеца, воинским вооружением тех времен, железными орудиями труда и даже с процессом ковки железа.

Словом, поясняют экскурсоводы, экспозиция знакомит с легендарными древними готами, мигрировавшими в первых веках нашей эры от побережья Балтики к Черному морю и оставивших значительный след в истории всей Европы.

Большой интерес вызывает у посетителей археологического комплекса и славянское поселение, которое описывает историю появления в этих краях ранних славян, их быт, воинское дело, ремесла и промыслы. Гостей ожидают подворья гончара и хлебороба, прядения и ткачества, деревообработки, где они даже могут оценить и свое мастерство, смекалку в мастер-классах, изготавливая керамическую посуду или изделия из бересты.

Руслан Книга напомнил, что первый в РБ археологический музей под открытым небом принял гостей меньше года назад. А сейчас в Беловежской пуще, где уже открыты три экспозиции, работы по созданию этнографического музея в полном разгаре. Продолжается строительство стоянок мезолита (средний каменный век), неолита (новый каменный век) и бронзового века. Планируется, что уникальный для Синеокой туристический объект будет состоять из семи музейных комплексов, уточняет агентство.