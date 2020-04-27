Советник Трампа пообещал США безработицу уровня Великой депрессии

Американская экономика испытывает крупнейшее потрясение, что отразится на уровне безработице.

"Ситуация очень тяжелая. Мы увидим уровень безработицы по масштабам не меньше, чем во времена Великой депрессии", - сказал в эфире ABC старший советник президента США Кевин Хассетт.

Он напомнил о рецессии 2008 года. Тогда в Соединенных Штатах без работы остались 8,7 миллиона человек. "Сейчас мы теряем сравнимое количество рабочих мест каждые десять дней", - подчеркнул представитель Белого дома. Ранее Хассетт заявил о рекордном сокращении ВВП США во втором квартале текущего года.

Напомним, во время Великой депрессии в Соединенных Штатах отмечался очень высокий уровень безработицы. Например, в 1933 году он составлял 25 процентов. В последующие годы (до 1941-го) - от 14 процентов и выше.