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Рубрика: В мире

Советник Трампа пообещал США безработицу уровня Великой депрессии

Американская экономика испытывает крупнейшее потрясение, что отразится на уровне безработице.

Фото: EPA/JUSTIN LANE
Business Insider сообщил о гигантских очередях из голодных американцев

"Ситуация очень тяжелая. Мы увидим уровень безработицы по масштабам не меньше, чем во времена Великой депрессии", - сказал в эфире ABC старший советник президента США Кевин Хассетт.

Он напомнил о рецессии 2008 года. Тогда в Соединенных Штатах без работы остались 8,7 миллиона человек. "Сейчас мы теряем сравнимое количество рабочих мест каждые десять дней", - подчеркнул представитель Белого дома. Ранее Хассетт заявил о рекордном сокращении ВВП США во втором квартале текущего года.

Напомним, во время Великой депрессии в Соединенных Штатах отмечался очень высокий уровень безработицы. Например, в 1933 году он составлял 25 процентов. В последующие годы (до 1941-го) - от 14 процентов и выше.

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