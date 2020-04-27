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27.04.2020 16:00
Рубрика: Экономика

Средняя начисленная зарплата в феврале выросла на 8,1 процента

Текст: Алексей Дуэль

Начало года было очень успешным для российской экономики. Об этом свидетельствуют данные опубликованного оперативного доклада Росстата. Так, рост средней начисленной зарплаты в феврале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,1 процента, этот показатель достиг величины в 47,3 тысячи рублей.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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При этом реальная начисленная зарплата, то есть скорректированная на уровень инфляции, за тот де период увеличилась на 5,7 процента.

Средние номинальные доходы населения по итогам первого квартала 2020 года выросли на 3,3 процента по сравнению с результатами того же периода 2019 года и составили 31,2 тысячи рублей. Рост реальных доходов за тот же период составил 0,9 процента. И лишь реально располагаемые денежные доходы населения в первом квартале сократились на 0,2 процента.

Экономика Работа Зарплата

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