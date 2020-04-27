Сроки подачи сведений об увольнении и приеме на работу сократили до одного дня

Работодатели должны будут передавать информацию о приеме на работу и увольнении сотрудников не позднее следующего рабочего дня после принятого решения, сообщается на сайте кабинета министров.

Постановление о сокращении сроков подачи сведений в Пенсионный фонд подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Положение будет действовать до конца года.

Новый порядок необходим для оперативного определения трудового статуса гражданина, если он решит обратиться за мерами социальной поддержки, в том числе за пособием по безработице. Это можно теперь сделать через интернет-портал "Работа в России". На рассмотрение заявки, поступившей через портал, государственным органам отводится до 10 дней.