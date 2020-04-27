Суд Великобритании перенес слушания об экстрадиции Ассанжа

Британский суд перенес слушания по вопросу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с 18 мая на более поздний срок, сообщает ТАСС.

Решение было принято 27 апреля на процедурных слушаниях в Лондоне. На переносе даты на сентябрь настаивала защита Ассанжа. По словам юристов, из-за принятых в стране карантинных мер в связи с COVID-19 они не могут встретиться со своим подзащитным уже более месяца. Обвинение с этой позицией согласилось.

Судья Вестминстерского магистратского суда Лондона Ванесса Барайтсер дала обеим сторонам время на определение новой даты до 4 мая.