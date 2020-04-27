Новости

Пещера с древними изображениями найдена на севере Синая 17:40
На Кубани через обсерваторы прошли более 1400 человек 17:34
Анонсирован крупномасштабный проект по "Доктору Кто" 17:30
Бой Федора Емельяненко в Bellator перенесли на 2021 год 17:28
В порту Новороссийска рабочий упал с восьмиметровой высоты 17:28
В Испании от коронавируса вылечились более 100 тысяч человек 17:26
На Украине запретили слова "дефолт" и "рецессия" 17:24
В России построили жилья больше, чем год назад 17:21
В Вологодской области введут электронные пропуска для въезжающих 17:19
ВОЗ отметила снижение роста заболеваемости COVID-19 17:19
По факту жесткой посадки вертолета Ми-26Т на Ямале возбуждено дело 17:18
Карлос Гон разоблачит заговор японских властей в новой книге 17:13
Сезон фонтанов в Петергофе открыли только виртуально 17:07
Более 40 врачей и пациентов заразились COVID-19 в больнице Воронежа 16:54
Сенатор: Возможно, в августе дети смогут поехать в лагерь 16:42
Матвиенко: Коронавирус не вызовет экономических потрясений в России 16:37
За Kia Seltos выстраиваются очереди из тысячи человек 16:34
В УрФО у 31 сотрудника полиции подтвердили коронавирус 16:32
В Париже возобновили восстановление собора Парижской Богоматери 16:31
Между Сочи и Краснодаром снова отменили "Ласточки" 16:31
Рогозин: 111 сотрудников предприятий "Роскосмоса" заразились коронавирусом 16:22
Бег босиком признали менее травматичным, чем в кроссовках 16:20
Путин анонсировал совещание по ситуации в транспортном комплексе 16:16
Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический сыграют онлайн 16:14
Полицейские во время карантина патрулируют пляжи Кубани на катерах 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
27.04.2020 16:35
Рубрика: Культура

Театральная онлайн-афиша недели: Чехов, Толстой и Ибсен

Текст: Наталья Лебедева
В последнюю неделю апреля театры решили порадовать зрителей онлайн-трансляциями спектаклей, ставшими классикой во всех смыслах этого слова. В подборке "РГ" - лучшие режиссеры, которых не пугают произведения Чехова и Толстого, и выдающиеся актеры, чья энергетика пробивается даже сквозь виртуальное пространство.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Катерина Измайлова". Большой театр

Работу над оперой Шостакович закончил в 1930 году, но зрители увидели ее лишь в январе 1934 года. Спустя два сезона после разгромной статьи "Сумбур вместо музыки" в газете "Правда", опера была запрещена. Она вернулась в репертуар Большого театра лишь 45 лет спустя благодаря творческой воле маэстро Геннадия Рождественского и Бориса Покровского. В год 110-летия со дня рождения композитора Большой вновь обращается ко второй редакции - свою версию спектакля представил главный интерпретатор отечественной классики Римас Туминас.

Увидеть "Катерину Измайлову" можно будет 29 апреля на YouTube-канале Большого театра. Начало трансляции в 19.00

"Жизель". Мариинский театр

Фото: Александр Корольков
Столичные театры продолжают радовать зрителей

Балет "Жизель" в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа - это трогательная и драматичная история о великой любви, рассказанная идеальной гармонией классического танца. Титульную партию в спектакле, записанном в 2016 году, исполняет прима Мариинского театра и одна из лучших балерин мира Диана Вишнёва. В роли графа Альберта - всегда элегантный и нежный партнер - этуаль Парижской оперы Матье Ганьо. Также в главных партиях: Игорь Колб (Ганс) и Екатерина Петрова (Мирта). Классический дуэт танцуют Рената Шакирова и Филипп Стёпин.

Трансляцию балета "Жизель" смотрите 20 апреля на сайте. Начало показов в 19.00 по московскому времени. Видео сохраняются в течение 24 часов.

"Пер Гюнт". Ленком

Эту залихватскую постановку с песнями и танцами Марк Захаров поставил вместе с хореографом Олегом Глушковым по мотивам драмы Генрика Ибсена.

"В Пер Гюнте сидит не одна только дурь, и жив он не одними только фольклорными отголосками, есть отвага и дерзость, есть грубость и нежное смирение. Ибсен представил миру образ человека, о котором, как о чеховском герое, очень трудно сказать - кто он", - рассказывал о главном герое режиссер.

В роли Пер Гюнта Антон Шагин, Александра Захарова исполнила роль матери, а вечно юную Сольвейг играют Анастасия Марчук и Алла Юганова.

Трансляции спектакля смотрите 28-30 апреля в онлайн-кинотеатре Okko.

"Дядя Ваня". Александринский театр

По словам режиссера-постановщика Андрея Щербана, этот спектакль вбирает в себя противоположные подходы, которыми пользовались Станиславский и Мейерхольд для постановок чеховских пьес. "С одной стороны, нас окружает отнюдь не натуралистический декор реальной жизни - действие происходит на сцене и в самом театре. Мы находимся в театральной реальности, которую исповедовал Мейерхольд, но саму игру артистов мы попытались настроить по камертону Станиславского, для которого жизненная достоверность была принципиальна. Таким образом, с точки зрения противоречия между художественным вымыслом и жизнеподобной убедительностью, вопрос "что такое театр" остается открытым", - объясняет режиссер.

Ответить на этот вопрос может попытаться каждый, посмотрев трансляции спектакля "Дядя Ваня" 28 и 29 апреля на официальном сайте театра. Начало показов в 19.00.

"Крейцерова соната". Новосибирский академический молодежный театр "Глобус"

Однажды мужчина встретил женщину, которую искал всю свою жизнь. Но свадебная эйфория быстро проходит, и под одной крышей оказываются два человека, совершенно чужих друг другу. Однако супруги не спешат признавать свою ошибку и… мужчина совершает страшный и неповторимый поступок. Режиссер - Алексей Крикливый. Главную роль исполнил Лаврентий Сорокин, показавший невротичного, страшного и одновременно смешного человека по фамилии Позднышев.

Спектакль "Крейцерова соната", ставший в 2015 году лауреатом премии "Золотая маска", можно увидеть 30 апреля на сайте театра. Начало трансляции в 19.00.

"Вишневый сад". Нижегородский театр драмы им. Горького

Фото: iStock
Запущен театральный проект "Корона-драма"

Московский режиссер Валерий Саркисов и труппа Нижегородского театра драмы создали очень чеховский спектакль об ушедшем прошлом. Обратившись к стилистике черно-белого кино начала века, Саркисов намеренно дистанцировал происходящее на подмостках от зрителей. Посредником стал большой экран. И если герои спектакля видят на нем своем будущее, то для зрителей это окно в прошлое.

"Мне нравится Чехов и его "Вишневый сад", - говорит Валерий Саркисов. - В этой пьесе много чего заложено. Сейчас, когда в России так много агрессии, мне хотелось бы подчеркнуть присущее Чехову отсутствие авторского осуждения или оправдания персонажей. Ведь у каждого из них своя судьба".

Смотрите трансляцию спектакля 28 апреля на портале "Культура.РФ".

"Девятьподесять". Театр им. Маяковского

Режиссер Никита Кобелев поставил спектакль "Девятьподесять" по одноименной пьесе драматурга Александры Денисовой. В основу сюжета легла история Театра Маяковского - от первого художественного руководителя Всеволода Мейрехольда до нынешнего Миндаугаса Карбауксиса. Вы увидите документальные хроники, реальные интервью работников театра и отрывки из мемуаров режиссеров и актеров. Премьеру спектакля приурочили к 90-летию Театра Маяковского.

Сценографию для спектакля разработал художник Тимофей Рябушинский. Для постановки он использовал минимум декораций и реквизита, чтобы не отвлекать зрителя от главных героев пьесы - людей, которые создают Театр Маяковского.

Смотрите спектакль 28-30 апреля на портале "Культура.РФ".

Культура Театр Гид-парк

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
Главврач больницы в Коммунарке опроверг увольнения медсестер
Россия обошла Китай по числу заболевших коронавирусом
Глава Минприроды: Это лето может стать одним из самых жарких за всю историю
Как известные писатели проводят время в самоизоляции
Как писатели, артисты и мажоры лечатся в "простых" больницах