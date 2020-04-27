В последнюю неделю апреля театры решили порадовать зрителей онлайн-трансляциями спектаклей, ставшими классикой во всех смыслах этого слова. В подборке "РГ" - лучшие режиссеры, которых не пугают произведения Чехова и Толстого, и выдающиеся актеры, чья энергетика пробивается даже сквозь виртуальное пространство.

"Катерина Измайлова". Большой театр

Работу над оперой Шостакович закончил в 1930 году, но зрители увидели ее лишь в январе 1934 года. Спустя два сезона после разгромной статьи "Сумбур вместо музыки" в газете "Правда", опера была запрещена. Она вернулась в репертуар Большого театра лишь 45 лет спустя благодаря творческой воле маэстро Геннадия Рождественского и Бориса Покровского. В год 110-летия со дня рождения композитора Большой вновь обращается ко второй редакции - свою версию спектакля представил главный интерпретатор отечественной классики Римас Туминас.

Увидеть "Катерину Измайлову" можно будет 29 апреля на YouTube-канале Большого театра. Начало трансляции в 19.00

"Жизель". Мариинский театр

Балет "Жизель" в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа - это трогательная и драматичная история о великой любви, рассказанная идеальной гармонией классического танца. Титульную партию в спектакле, записанном в 2016 году, исполняет прима Мариинского театра и одна из лучших балерин мира Диана Вишнёва. В роли графа Альберта - всегда элегантный и нежный партнер - этуаль Парижской оперы Матье Ганьо. Также в главных партиях: Игорь Колб (Ганс) и Екатерина Петрова (Мирта). Классический дуэт танцуют Рената Шакирова и Филипп Стёпин.

Трансляцию балета "Жизель" смотрите 20 апреля на сайте. Начало показов в 19.00 по московскому времени. Видео сохраняются в течение 24 часов.

"Пер Гюнт". Ленком

Эту залихватскую постановку с песнями и танцами Марк Захаров поставил вместе с хореографом Олегом Глушковым по мотивам драмы Генрика Ибсена.

"В Пер Гюнте сидит не одна только дурь, и жив он не одними только фольклорными отголосками, есть отвага и дерзость, есть грубость и нежное смирение. Ибсен представил миру образ человека, о котором, как о чеховском герое, очень трудно сказать - кто он", - рассказывал о главном герое режиссер.

В роли Пер Гюнта Антон Шагин, Александра Захарова исполнила роль матери, а вечно юную Сольвейг играют Анастасия Марчук и Алла Юганова.

Трансляции спектакля смотрите 28-30 апреля в онлайн-кинотеатре Okko.

"Дядя Ваня". Александринский театр

По словам режиссера-постановщика Андрея Щербана, этот спектакль вбирает в себя противоположные подходы, которыми пользовались Станиславский и Мейерхольд для постановок чеховских пьес. "С одной стороны, нас окружает отнюдь не натуралистический декор реальной жизни - действие происходит на сцене и в самом театре. Мы находимся в театральной реальности, которую исповедовал Мейерхольд, но саму игру артистов мы попытались настроить по камертону Станиславского, для которого жизненная достоверность была принципиальна. Таким образом, с точки зрения противоречия между художественным вымыслом и жизнеподобной убедительностью, вопрос "что такое театр" остается открытым", - объясняет режиссер.

Ответить на этот вопрос может попытаться каждый, посмотрев трансляции спектакля "Дядя Ваня" 28 и 29 апреля на официальном сайте театра. Начало показов в 19.00.

"Крейцерова соната". Новосибирский академический молодежный театр "Глобус"

Однажды мужчина встретил женщину, которую искал всю свою жизнь. Но свадебная эйфория быстро проходит, и под одной крышей оказываются два человека, совершенно чужих друг другу. Однако супруги не спешат признавать свою ошибку и… мужчина совершает страшный и неповторимый поступок. Режиссер - Алексей Крикливый. Главную роль исполнил Лаврентий Сорокин, показавший невротичного, страшного и одновременно смешного человека по фамилии Позднышев.

Спектакль "Крейцерова соната", ставший в 2015 году лауреатом премии "Золотая маска", можно увидеть 30 апреля на сайте театра. Начало трансляции в 19.00.

"Вишневый сад". Нижегородский театр драмы им. Горького

Московский режиссер Валерий Саркисов и труппа Нижегородского театра драмы создали очень чеховский спектакль об ушедшем прошлом. Обратившись к стилистике черно-белого кино начала века, Саркисов намеренно дистанцировал происходящее на подмостках от зрителей. Посредником стал большой экран. И если герои спектакля видят на нем своем будущее, то для зрителей это окно в прошлое.

"Мне нравится Чехов и его "Вишневый сад", - говорит Валерий Саркисов. - В этой пьесе много чего заложено. Сейчас, когда в России так много агрессии, мне хотелось бы подчеркнуть присущее Чехову отсутствие авторского осуждения или оправдания персонажей. Ведь у каждого из них своя судьба".

Смотрите трансляцию спектакля 28 апреля на портале "Культура.РФ".

"Девятьподесять". Театр им. Маяковского

Режиссер Никита Кобелев поставил спектакль "Девятьподесять" по одноименной пьесе драматурга Александры Денисовой. В основу сюжета легла история Театра Маяковского - от первого художественного руководителя Всеволода Мейрехольда до нынешнего Миндаугаса Карбауксиса. Вы увидите документальные хроники, реальные интервью работников театра и отрывки из мемуаров режиссеров и актеров. Премьеру спектакля приурочили к 90-летию Театра Маяковского.

Сценографию для спектакля разработал художник Тимофей Рябушинский. Для постановки он использовал минимум декораций и реквизита, чтобы не отвлекать зрителя от главных героев пьесы - людей, которые создают Театр Маяковского.

Смотрите спектакль 28-30 апреля на портале "Культура.РФ".