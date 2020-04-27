Торговые сети увеличивают объемы поставок медицинских масок в магазины

Российские торговые сети наращивают объемы поставок одноразовых и многоразовых медицинских масок в магазины. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга. Идет формирование дополнительных торговых запасов. Происходит это также за счет увеличения объемов поставок защитных масок, выполненных по специально разработанным техническим условиям.

"Закупка средств индивидуальной защиты (СИЗ) для поставок в торговые точки значительно увеличена - в 1,5-2 раза по сравнению с мартом 2020 года. Для продажи в магазинах крупнейших торговых сетей уже создан запас из более, чем 28 миллионов масок различных типов", - сообщили в Минпромторге.

Все сотрудники магазинов уже снабжены средствами индивидуальной защиты. Теперь во время посещения торговых точек приобрести средства защиты, в числе которых медицинские маски, смогут покупатели.

По данным министерства, в России за сутки производится около 8 миллионов масок разных видов. В апреле в России произведено около 138,5 миллиона масок. Еще 105 миллионов масок поступило из КНР.