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Рубрика: В мире

Трамп скучает по гольфу

Вирус накалил войну Белого дома и прессы
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Столичный выпуск № 92(8146)
Президент Дональд Трамп и американская либеральная пресса не готовы ни на градус снижать накал своей войны даже в условиях, когда, казалось бы, весь мир, а особенно США, должны объединить усилия в борьбе против общего врага - коронавируса. Глава Белого дома в "Твиттере" обрушился с резкой критикой на двух репортеров газеты The New York Times.
Фото: AFP/MANDEL NGAN
Трамп заявил о разработке для штатов плана тестирования на коронавирус

"Я работаю с утра до вечера, много месяцев не покидал Белый дом для того, чтобы работать над торговыми сделками, модернизацией армии и прочим! А теперь я читаю лицемерную статью деградирующей NYT о моем рабочем расписании и привычках в еде, которую написали третьесортные репортеры, ничего обо мне не знающие", - негодовал Трамп. Статья, столь разгневавшая президента, вышла пару дней назад. Как нашептали репортерам анонимные злые языки, в условиях карантина глава государства постоянно пребывает в дурном расположении духа потому, что недоволен спадом в экономике и тем, как о нем говорят СМИ, а в довесок лишен возможности принимать гостей и играть в гольф. Именно за телевизором и газетами в своей спальне, а не в Овальном кабинете он якобы и проводит заметную часть рабочего дня.

Фото: Reuters
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В последнее время настоящим кладезем для новых распрей стали ежедневные брифинги Трампа по борьбе со вспышкой коронавируса. Широкий резонанс вызвал брифинг, на котором Трамп рассуждал о лечении вируса путем светового излучения внутрь тела или инъекциями антисептических средств, которые уничтожают вирусы на поверхностях.

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