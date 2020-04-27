"Я работаю с утра до вечера, много месяцев не покидал Белый дом для того, чтобы работать над торговыми сделками, модернизацией армии и прочим! А теперь я читаю лицемерную статью деградирующей NYT о моем рабочем расписании и привычках в еде, которую написали третьесортные репортеры, ничего обо мне не знающие", - негодовал Трамп. Статья, столь разгневавшая президента, вышла пару дней назад. Как нашептали репортерам анонимные злые языки, в условиях карантина глава государства постоянно пребывает в дурном расположении духа потому, что недоволен спадом в экономике и тем, как о нем говорят СМИ, а в довесок лишен возможности принимать гостей и играть в гольф. Именно за телевизором и газетами в своей спальне, а не в Овальном кабинете он якобы и проводит заметную часть рабочего дня.

В последнее время настоящим кладезем для новых распрей стали ежедневные брифинги Трампа по борьбе со вспышкой коронавируса. Широкий резонанс вызвал брифинг, на котором Трамп рассуждал о лечении вируса путем светового излучения внутрь тела или инъекциями антисептических средств, которые уничтожают вирусы на поверхностях.