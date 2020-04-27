Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за три миллиона человек. 27 апреля было зарегистрировано 3 002 303 случаев заболевания смертельной инфекцией, а летальность составляла 206 887 человек или 6,92 процента.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в лидерах по количеству инфицируемых находятся США, где выявлено около 973 тысяч больных COVID-19. В пятерку лидеров вошли: Испания - 229 тысяч человек, Италия - 199 тысяч, Франция - 162 тысячи, Германия - 158 тысяч.

За ними идут Великобритания - 154 тысячи больных коронавирусом, Турция - 110 тысяч, Иран - 91 тысяча и Россия - 87 тысяч человек.

Отметим, что за стуки в РФ зарегистрировано 6198 новых случаев заражения, умерли 50 человек, за весь период - 794. Больше всего заболевших в Москве - 45 351 человек, далее идут Подмосковье (9708 случаев) и Санкт-Петербург - 3238 подтвержденных случаев коронавируса.