Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса

По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам. Во-первых среди постояльцев отелей ожидаются не иностранные гости, а граждане Турции, поскольку приезд иностранцев в страну будет ограничен. Во-вторых, гостиницы должны будут получить специальный сертификат об отсутствии коронавируса и увеличивать количество постояльцев постепенно.

Кроме того, и это касается гостиниц "все включено", решено отказаться от услуги шведского стола. Как сообщил министр культуры и туризма Мехмет Эрсой эти правила обсуждались на встречах министерства с представителями гостиничного бизнеса. "Система (отелей - прим.) "все включено" изменит работу, будут закрыты шведские столы. Вместо этого будет налажена доставка блюд в номера", - приводит слова министра портал Bursa. Также на первом этапе открытия гостиниц, они смогут принять только половину от максимального числа постояльцев.

Турецкие СМИ отмечают, что уже с середины мая в стране начнет восстанавливаться внутренний туризм. При этом иностранных туристов ждут в Турции не раньше конца августа. Ранее сообщалось, что турецкие власти планируют требовать от пребывающих иностранцев специальный документ, официально подтверждающий отсутствие у них коронавируса нового типа.