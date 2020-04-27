Ученики младших классов Норвегии вернутся в школу

Власти Норвегии приняли решение об открытии школ для самых маленьких учеников на фоне заявлений о стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса в стране. Таким образом, дети от 6 до 10 лет смогут вернуться за парты после почти шести недель дистанционного обучения. При этом количество учеников в помещении, где проводятся занятия, решено сократить до 15 человек.

Одновременно с этим в Норвегии разрешили работу парикмахерских и салонов дерматологических услуг. Но сохранили запрет на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий. "Мы не должны снижать свою бдительность и должны усердно работать, чтобы держать распространение вируса под контролем. Если мы не будем осторожны, это может иметь серьезные последствия. В худшем случае нам придется снова ужесточить ограничения. Мы должны постараться избежать этого", - заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

Напомним, что по официальным данным на воскресенье в Норвегии за все время эпидемии было подтверждено 7505 случаев заражения коронавирусом нового типа, 193 человека скончались.