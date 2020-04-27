Ученые из Сингапура назвали дату завершения вспышки коронавируса в РФ

Исследователи из Университета технологий и дизайна в Сингапуре (SUTD) рассчитали сроки окончания пандемии коронавируса в разных странах, в том числе и в России.

Согласно их расчетам, пандемия в РФ уже прошла пик 24 апреля. Она сократится на 97 процентов к 20 мая, на 99 процентов - к 28 мая, а окончательно прекратит распространяться к 20 июля.

Расчеты были сделаны с помощью искусственного интеллекта. Они основаны на регрессных данных из разных стран, взятых, в частности, с сайта научных онлайн-публикаций Our World in Data. При этом SUTD предупреждает, что вычисления сделаны, исходя из статистики на 24 апреля, данные обновляются ежедневно, все сделанные расчеты надо воспринимать как "образовательные и исследовательские".

Согласно выводам ученых, в США 97 процентов пандемии закончатся к 11 мая, в Канаде - к 16 мая, в Италии - к 7 мая, в Испании и Франции - к 3 мая, в Германии - к 30 апреля, в Турции - к 15 мая, в Иране - к 10 мая, в Индии - к 21 мая. Что интересно, сам Сингапур, считают ученые, еще не прошел пик заболевания. Это произойдет 5 мая, а на 97 процентов пандемия там завершится к 5 июня.

Что касается 100-процентного окончания пандемии в мире, то сингапурские ученые предполагают, что это произойдет к 8 декабря.