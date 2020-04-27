После вынужденного онлайн-семестра изменятся ландшафт и стандарты обучения в вузе, считают эксперты "круглого стола" "Теология и цифровое образование". Его участники уверены: важную роль будут играть науки, изучающие морально-нравственные ценности и человеческие отношения. Ведь студенты, несмотря на свою техническую продвинутость, оказавшись на удаленке, испытывают серьезные психологические сложности, ведь ничто не может заменить реального разговора между учителем и учеником.

"Нужно ли изучать теологию? - задал тон дискуссии ректор НИЯУ МИФИ, академик РАО Михаил Стриханов. - Теология должна быть одним из ключевых инструментов воспитания студентов.

В нынешней ситуации цифровизация, считает ученый, конечно, выход. Но никогда удаленка до конца не заменит качественного образования. "Погружение в онлайн-мир, с интерактивными возможностями, - размышляет он, - сулит много проблем. Чтобы вернуться из виртуальной реальности, нужна огромная сила воли. Не все на это способны. А теология - это лестница, по которой можно вырвать человека оттуда".

А по мнению ректора РГГУ профессора Александра Безбородова, в такой многоконфессиональной стране, как Россия, нельзя не знать истории главных религий: "Нельзя понять истории России, не зная истории русских монастырей, не разбираясь в отношениях с католиками, не представляя себе, как работают шариатские банки".

К слову, русскую литературу и историю православия в РГГУ преподают онлайн даже в филиале, открытом в Гватемале.