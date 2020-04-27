Новости

Лавров обсудил с главой ОБСЕ выполнение договоренностей "нормандской четверки" 20:41
Число больных коронавирусом в мире перевалило за три миллиона человек 20:40
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство 20:23
Богослужения в Москве и Подмосковье после 29 апреля продолжатся без прихожан 19:46
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине 19:40
Посол России: Важно, что помощь в Сербию пришла вовремя 19:33
Патриарх Кирилл установил ответственность за несоблюдение мер по коронавирусу 19:32
Нейробиолог рассказал, как запах хвои помогает от тревожности 19:25
В Крым доставили мини-лабораторию для экспресс-диагностики COVID-19 19:20
Глава ВОЗ призвал не ждать скорого окончания пандемии 19:18
Собянин рассказал об усилении контроля очистки питьевой воды 19:14
Путин присвоил звание Героя Труда Рошалю и Соломину 19:12
Куба вышла на оптимистичный сценарий по COVID-19 19:07
В Москве составили более 500 протоколов о нарушении дистанции в магазинах 18:50
Арнольд Шварценеггер впервые станет дедом благодаря Крису Прэтту 18:47
Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах 18:45
Знаковая модель Renault может уйти в историю 18:43
Киану Ривз дерется с Крисом Хемсвортом на новом "постере" 18:35
Принц Уильям и Стивен Фрай записали ролик в поддержку врачей 18:28
Госдума запустила проект по разъяснению мер поддержки в пандемию 18:26
Ученые выяснили, когда риски заразиться Covid-19 самые высокие 18:26
Российские ученые создали биопротез сердечного клапана с наноалмазами 18:22
В Петербурге умерла врач скорой помощи, заболевшая COVID-19 18:21
Патенты раскрыли облик серийного кроссовера Nissan Ariya 18:18
В образовательных учреждениях Минобороны учебный год закончится до 5 мая 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
27.04.2020 19:16
Рубрика: Общество

Физики и лирики

Теология как средство примирить онлайн и офлайн
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(8146)
После вынужденного онлайн-семестра изменятся ландшафт и стандарты обучения в вузе, считают эксперты "круглого стола" "Теология и цифровое образование". Его участники уверены: важную роль будут играть науки, изучающие морально-нравственные ценности и человеческие отношения. Ведь студенты, несмотря на свою техническую продвинутость, оказавшись на удаленке, испытывают серьезные психологические сложности, ведь ничто не может заменить реального разговора между учителем и учеником.

"Нужно ли изучать теологию? - задал тон дискуссии ректор НИЯУ МИФИ, академик РАО Михаил Стриханов. - Теология должна быть одним из ключевых инструментов воспитания студентов.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению

В нынешней ситуации цифровизация, считает ученый, конечно, выход. Но никогда удаленка до конца не заменит качественного образования. "Погружение в онлайн-мир, с интерактивными возможностями, - размышляет он, - сулит много проблем. Чтобы вернуться из виртуальной реальности, нужна огромная сила воли. Не все на это способны. А теология - это лестница, по которой можно вырвать человека оттуда".

А по мнению ректора РГГУ профессора Александра Безбородова, в такой многоконфессиональной стране, как Россия, нельзя не знать истории главных религий: "Нельзя понять истории России, не зная истории русских монастырей, не разбираясь в отношениях с католиками, не представляя себе, как работают шариатские банки".

К слову, русскую литературу и историю православия в РГГУ преподают онлайн даже в филиале, открытом в Гватемале.

Общество Образование

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
Глава Минприроды: Это лето может стать одним из самых жарких за всю историю
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции