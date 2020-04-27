Ученые выяснили, когда риски заразиться Covid-19 самые высокие

Зараженные коронавирусом становятся наиболее заразны за день до появления у них симптомов болезни, считает профессор-вирусолог, глава Института вирусологии берлинского медицинского комплекса Charite Кристиан Дростен.

Это обстоятельство, считает ученый, показывает эффективность ношения масок - они помогают предотвратить распространение заболевания даже в том случае, когда сам больной еще о нем не знает.

К таким выводам профессор Дростен пришел, изучая последние исследования и математические модели распространения вируса. По его подсчетам, 44 процента случаев передачи инфекции происходят до появления симптомов у носителя.

При этом заразность больного резко снижается примерно через 4 дня после появления симптомов, полагает ученый, а через неделю после их проявления способность распространять вирус исчезает совсем, за исключением тяжелых случаев заболевания - при них очень высока вероятность заражения медперсонала во время подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.