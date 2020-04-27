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Умер писатель, режиссер и сценарист Пер Улов Энквист

Новости
    27.04.2020, 12:08
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/ deanthebard Фото: twitter.com/ deanthebard
Фото: twitter.com/ deanthebard

Один из самых известных в мире шведских писателей, драматург, сценарист и режиссер Пер Улов Энквист умер в возрасте 85 лет 25 апреля. Об этом сообщает BBC.

Причиной смерти Энквиста стала продолжительная болезнь.

Пер Улов Энквист родился 23 сентября 1934 года в Йоггбёле в семье учительницы и лесничего. В юности подавал надежды как легкоатлет. Со степенью магистра философии закончил университет. Работал в национальных СМИ критиком и спортивным журналистом. Преподавал в университетах Лос-Анджелеса и Копенгагена. Работал на ТВ. Имел проблемы с алкоголем, но взял себя в руки.

Первая книга Энквиста вышла в 1961-м. Писательским трудом он стал жить с конца семидесятых. Лауреат множества наград, литературных премий, крайне почитаем.

На русском языке опубликованы произведения автора "Визит лейб-медика","Библиотека капитана Немо", "Пятая зима магнетизера. Низверженный ангел", "Книга о Бланш и Мари".

По работам и сценариям Энквиста поставлен ряд фильмов и сериалов: "Час рыси" с Софи Гробёль, "Люди кино" Ингмара Бергмана, "Капитан", байопик "Гамсун" с Максом фон Сюдовом, несколько эпизодов эпичного шоу "Телевизионный театр", идущего с 1953 года, знаменитая "оскаровская" драма "Пелле-завоеватель", главную роль в которой тоже сыграл фон Сюдов. Два фильма Энкист поставил как режиссер.

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